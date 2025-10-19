Минсоцполитики готовит новое жилье для переселенцев в селах — детали программы

Женщина и мужчина с коробкой. Фото: Freepik

Министерство социальной политики Украины готовит программу, которая может изменить подход к обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о новой инициативе, направленной на тех переселенцев, которые готовы начать новую жизнь в сельской местности.

Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко подчеркнула, что государство должно слышать запросы людей, которые потеряли свои дома из-за войны, и создавать для них условия, приближенные к реальным потребностям.

"Во время поездок по регионам мы общались с переселенцами, которые сейчас живут в санаториях. Часть из них прямо говорит о желании поселиться в селах", — отметила она.

Как Минсоцполитики планирует поддержать общины

По словам Кириенко, Минсоцполитики рассматривает модель, по которой общины получат возможность обустраивать жилые фонды в селах специально для переселенцев. Это может стать не только социальным, но и экономическим шагом: появление новых жителей будет стимулировать развитие местной инфраструктуры, создание рабочих мест и спрос на социальные услуги.

"Мы нарабатываем вариант поддержки для громад, которые готовы принимать ВПЛ. Это позволит не просто обеспечить людей крышей над головой, а создать для них полноценную среду для жизни", — подчеркнула Кириенко.

Опрос среди переселенцев поможет понять их потребности

Одним из ключевых элементов программы станет сбор обратной связи от переселенцев. Министерство планирует провести масштабный опрос среди ВПЛ, которые сейчас живут в местах временного размещения. Цель — узнать, где именно они хотели бы жить после завершения временного периода, какие имеют ресурсы самопомощи и в каких видах поддержки больше всего нуждаются.

"Мы хотим не просто распределять жилье, а предлагать решения, которые будут отвечать реальным желаниям и возможностям людей", — пояснила Кириенко.

Почему села становятся перспективным направлением для ВПЛ

Многие переселенцы выбирают именно сельскую местность из-за более низкой стоимости жизни, возможности получить землю, заниматься хозяйством или малым бизнесом.

Некоторые громады уже показали готовность принимать такие семьи, создавая условия для интеграции - от доступа к медицине и образованию до возможности найти работу.

Что ожидать от новой программы

Разработка новой программы жилищной поддержки находится на этапе планирования. Ее результаты могут существенно повлиять на качество жизни десятков тысяч переселенцев.

Если идею воплотят, она может стать примером устойчивого восстановления для всей страны: когда общины, переселенцы и государство совместно формируют новую социальную реальность.

Как сообщалось, проблема обеспечения собственным жильем внутренне перемещенных лиц в Украине является крайне актуальной. После длительного пребывания во временных домах, государство активно внедряет и расширяет программы, позволяющие ВПЛ приобрести жилье на льготных условиях.

Также мы рассказывали, что стартовал новый государственный эксперимент, предоставляющий бесплатное жилье для ВПЛ с ограниченной мобильностью. Эта инициатива имеет целью поддержать тех, кто из-за потери дома и потребности в длительном лечении или уходе оказался в трудном положении.