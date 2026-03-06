Цены на жилье в Великобритании бьют рекорды — как война на Ближнем Востоке повлияет на рынок

Цены на жилье в Великобритании резко выросли. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, начало 2026 года стало для британского рынка жилья периодом настоящего ажиотажа. Цены на жилье установили исторический рекорд, впервые переступив психологический порог в 301 151 фунт стерлингов.

Только за два первых месяца года дома подорожали в среднем на 3 тысячи фунтов, а февральский скачок на 0,3% стал четким сигналом: дефицит предложения все еще диктует свои правила, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание This is money.

Однако за этими рекордными цифрами скрывается тревожная неоднородность. Пока северные регионы демонстрируют уверенный плюс, юг Англии замер в ожидании — высокие цены там наконец уперлись в потолок покупательной способности.

Еще на Рождество все ждали, что Банк Англии вот-вот начнет серию снижений базовой ставки, но геополитика в очередной раз перечеркнула планы кредиторов. Из-за роста swap-ставок, банки начали превентивно пересматривать свои ипотечные продукты.

Virgin Money уже "подправил" двухлетние фиксированные планы на 0,25%, выведя их на уровень 3,92%. Его примеру последовали такие гиганты, как HSBC и Nationwide.

Рынок мгновенно отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое заставляет финансовый сектор страховаться от новых инфляционных шоков.

Специалисты солидарны в одном: легкого года для заемщиков не будет. Аманда Брайден, возглавляющая ипотечное направление, отмечает, что геополитическая неопределенность может повлиять на инфляцию и экономические перспективы.

"Если инфляция снова начнет "кусаться", мы увидим гораздо более медленное снижение ставок, чем нам всем хотелось бы", — говорит она.

В свою очередь, основатель OneDome Бабек Исмаил отмечает риски для энергорынка.

"Война на Ближнем Востоке — это не только политика, это цены на топливо и логистику. Это создает инфляционное давление, которое может связать руки Банка Англии, заставив их отложить смягчение монетарной политики на неопределенный срок", — подчеркивает эксперт.

Финансовый аналитик Элис Хейн добавляет, что рынок сейчас находится на распутье: с одной стороны — устойчивый спрос и рекордные цены, с другой — угроза подорожания энергоносителей.

Если инфляционные ожидания ухудшатся, рынок недвижимости Великобритании может очень быстро перейти от фазы роста к "режиму выживания".

