Главная Рынок недвижимости Как война на Ближнем Востоке изенила рынок жилья в Великобритании

Как война на Ближнем Востоке изенила рынок жилья в Великобритании

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 17:05
Цены на жилье в Великобритании бьют рекорды — как война на Ближнем Востоке повлияет на рынок
Цены на жилье в Великобритании резко выросли. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, начало 2026 года стало для британского рынка жилья периодом настоящего ажиотажа. Цены на жилье установили исторический рекорд, впервые переступив психологический порог в 301 151 фунт стерлингов.

Только за два первых месяца года дома подорожали в среднем на 3 тысячи фунтов, а февральский скачок на 0,3% стал четким сигналом: дефицит предложения все еще диктует свои правила, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание This is money.

Читайте также:

Однако за этими рекордными цифрами скрывается тревожная неоднородность. Пока северные регионы демонстрируют уверенный плюс, юг Англии замер в ожидании — высокие цены там наконец уперлись в потолок покупательной способности.

Ипотечные ставки в Великобритании

Еще на Рождество все ждали, что Банк Англии вот-вот начнет серию снижений базовой ставки, но геополитика в очередной раз перечеркнула планы кредиторов. Из-за роста swap-ставок, банки начали превентивно пересматривать свои ипотечные продукты.

Virgin Money уже "подправил" двухлетние фиксированные планы на 0,25%, выведя их на уровень 3,92%. Его примеру последовали такие гиганты, как HSBC и Nationwide.

Рынок мгновенно отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое заставляет финансовый сектор страховаться от новых инфляционных шоков.

Война на Ближнем Востоке

Специалисты солидарны в одном: легкого года для заемщиков не будет. Аманда Брайден, возглавляющая ипотечное направление, отмечает, что геополитическая неопределенность может повлиять на инфляцию и экономические перспективы.

"Если инфляция снова начнет "кусаться", мы увидим гораздо более медленное снижение ставок, чем нам всем хотелось бы", — говорит она.

В свою очередь, основатель OneDome Бабек Исмаил отмечает риски для энергорынка.

"Война на Ближнем Востоке — это не только политика, это цены на топливо и логистику. Это создает инфляционное давление, которое может связать руки Банка Англии, заставив их отложить смягчение монетарной политики на неопределенный срок", — подчеркивает эксперт.

Финансовый аналитик Элис Хейн добавляет, что рынок сейчас находится на распутье: с одной стороны — устойчивый спрос и рекордные цены, с другой — угроза подорожания энергоносителей.

Если инфляционные ожидания ухудшатся, рынок недвижимости Великобритании может очень быстро перейти от фазы роста к "режиму выживания".

Как сообщалось, ранее рынок недвижимости Дубая казался непоколебимым "тихим убежищем" для инвесторов, однако сейчас ситуация стала критической. Из-за войны на Ближнем Востоке стабильность пошатнулась, что уже вылилось в серьезные финансовые потери для гостиничного бизнеса и девелоперов.

Также мы рассказывали, рост напряжения между Израилем, Ираном и США изрядно подогрело тревогу среди туристов, особенно тех, кто собирается в Турцию. Хотя страна имеет общую границу с Ираном, оснований для отмены поездок пока нет - достаточно просто внимательнее следить за развитием событий.

Автор:
Автор:
Катерина Балаева
