Ціни на житло у Великобританії б'ють рекорди — як війна на Близькому Сході вплине на ринок

Перші місяці 2026 року видався для британського ринку житла по-справжньому "гарячим", попри всі скептичні прогнози. Середня вартість оселі в країні вперше в історії перетнула психологічну позначку у 301 151 фунтів стерлінгів.

Лише за два перші місяці року будинки подорожчали в середньому на 3 тисячі фунтів, а лютневий стрибок на 0,3% став чітким сигналом: дефіцит пропозиції все ще диктує свої правила, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання This is money.

Проте за цими рекордними цифрами ховається тривожна неоднорідність. Поки північні регіони демонструють впевнений плюс, південь Англії завмер у очікуванні — високі ціни там нарешті вперлися у стелю купівельної спроможності.

Іпотечні ставки у Великобританії

Ще на Різдво всі чекали, що Банк Англії от-от почне серію знижень базової ставки, але геополітика вкотре перекреслила плани кредиторів. Через зростання swap-ставок, банки почали превентивно переглядати свої іпотечні продукти.

Virgin Money вже "підправив" дворічні фіксовані плани на 0,25%, вивівши їх на рівень 3,92%. Його прикладу послідували такі гіганти, як HSBC та Nationwide.

Ринок миттєво відреагував на загострення конфлікту на Близькому Сході, яке змушує фінансовий сектор страхуватися від нових інфляційних шоків.

Війна на Близькому Сході

Фахівці солідарні в одному: легкого року для позичальників не буде. Аманда Брайден, яка очолює іпотечний напрямок, зазначає, що геополітична невизначеність може вплинути на інфляцію та економічні перспективи.

"Якщо інфляція знову почне "кусатися", ми побачимо набагато повільніше зниження ставок, ніж нам усім хотілося б", — каже вона.

Зі свого боку, засновник OneDome Бабек Ісмаїл наголошує на ризиках для енергоринку.

"Війна на Близькому Сході — це не лише політика, це ціни на паливо та логістику. Це створює інфляційний тиск, який може зв'язати руки Банку Англії, змусивши їх відкласти пом'якшення монетарної політики на невизначений термін", — підкреслює експерт.

Фінансова аналітикиня Еліс Хейн додає, що ринок зараз перебуває на роздоріжжі: з одного боку — стійкий попит і рекордні ціни, з іншого — загроза подорожчання енергоносіїв. Якщо інфляційні очікування погіршаться, ринок нерухомості може дуже швидко перейти від фази зростання до "режиму виживання".

Як повідомлялось, раніше ринок нерухомості Дубая здавався непохитним "тихим прихистком" для інвесторів, проте зараз ситуація стала критичною. Через війну на Близькому Сході стабільність похитнулася, що вже вилилося у серйозні фінансові втрати для готельного бізнесу та девелоперів.

Також ми розповідали, зростання напруги між Ізраїлем, Іраном та США неабияк підігріло тривогу серед туристів, особливо тих, хто збирається до Туреччини. Хоча країна має спільний кордон з Іраном, підстав для скасування поїздок наразі немає — достатньо просто уважніше стежити за розвитком подій.