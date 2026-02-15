Квартира от государства для УБД — кому из ветеранов могут отказать в 2026 году

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Получить квартиру от государства для участника боевых действий — это не привилегия, а гарантированное законом право. Однако на практике решение жилищной комиссии часто становится неприятным сюрпризом. Даже при наличии статуса УБД можно получить отказ.

Причины обычно формальные, но вполне законные, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Реклама

Читайте также:

Кто из УБД не сможет получить квартиру от государства

Самая распространенная причина отказа — несоответствие критериям "потребности в улучшении жилищных условий". Если у вас или членов вашей семьи уже есть недвижимость, площадь которой превышает установленные нормы, рассчитывать на очередь не стоит.

Согласно статье 34 Жилищного кодекса, на учет берут тех, кто "обеспечен жилой площадью ниже установленного уровня". В 2026 году этот порог остается неизменным — обычно это до 6-9 квадратных метров на человека (в зависимости от региона).

Если вы недавно продали или подарили имущество, это расценят как искусственное ухудшение условий, и на учет вас не поставят в течение следующих 5 лет.

Кому из УБД могут отказать в квартире от государства

Проблемы возникают и из-за бумажной волокиты или изменения семейного положения. Государство четко контролирует, чтобы льгота была использована по назначению.

Статья 40 Жилищного кодекса Украины предостерегает: граждане снимаются с учета, если они "выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт" или если "сведения, ставшие основанием для постановки на учет, не соответствуют действительности".

Вот основные "красные флажки":

Выявление скрытой недвижимости в другом регионе. Предоставление недостоверных справок о составе семьи. Увольнение со службы по дискредитирующим обстоятельствам (хотя статус УБД остается, право на определенные жилищные программы может быть ограничено). Повторное обращение, если вы уже один раз воспользовались правом на приватизацию или получение денежной компенсации за жилье.

Согласно законодательству, граждане, которые обеспечены жильем путем предоставления денежной компенсации, снимаются с учета. Если вы уже получили средства на покупку квартиры, второй раз государство не поможет.

Как сообщалось, правительство утвердило пакет постановлений для усиления социальной защиты и поддержки ветеранов. Нововведения фокусируются на расширении программ реабилитации, официальном признании статуса ветеранского бизнеса и обновлении механизмов выплаты компенсаций.

Также мы рассказывали, что государство фокусируется не только льготы для УБД на оплату услуг ЖКХ, но и возмещение расходов на аренду. Участники боевых действий могут оформить ежемесячную денежную компенсацию, если снимают жилье официально по договору.