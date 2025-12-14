Видео
Квартира-брежневка — о каких недостатках стоит знать владельцам

Дата публикации 14 декабря 2025 20:12
Что такое квартира-брежневка и какие они имеют недостатки
Дом типа "брежневка". Фото: dim.ria

Квартира-брежневка — это тип жилья, который массово строили в СССР в период с 1966 до начала 1980-х годов. Название происходит от фамилии Леонида Брежнева, при правлении которого государство активно расширяло жилищный фонд.

Основной целью было заменить тесные хрущевки более удобными квартирами с отдельными комнатами и большей площадью, пишут специалисты портала Remontuem.

Фактически брежневка стала логическим продолжением хрущевок. Строили их по схожим технологиям, но с заметным шагом вперед в планировках. Именно поэтому такие квартиры до сих пор остаются популярными на вторичном рынке.

Планировка квартир в брежневках

Одной из главных причин спроса на брежневки стала более удобная планировка. В большинстве квартир нет проходных комнат, что важно для семей. Кухни и коридоры обычно немного больше, чем в хрущевках, а санузел почти всегда раздельный.

В многоэтажных домах предусматривали лифты, просторные лестничные клетки и меньшее количество квартир на этаже. Также встречаются трехкомнатные и даже четырехкомнатные варианты, что было редкостью для предыдущих серий.

Недостатки квартир типа "брежневка"

Несмотря на преимущества, минусы тоже стоит учитывать:

  • слабая звукоизоляция между квартирами;
  • недостаточная теплоизоляция стен;
  • маленькие ванные комнаты;
  • ограничения на перепланировку из-за несущих стен;
  • риск плесени в угловых квартирах.

Эти недостатки чаще всего связаны с возрастом домов и панельной конструкцией.

Проблемы брежневок сегодня

Большинство таких домов уже пересекли 40-летний рубеж. Даже при качественном советском строительстве время делает свое. Часто квартиры требуют капитального ремонта, а его стоимость может составлять до половины цены жилья.

Отдельная сложность — перепланировка. В панельных брежневках много несущих стен, поэтому возможности изменить пространство минимальны.

Еще одна распространенная жалоба — шум от соседей и подъезда. Для комфорта обычно требуется дополнительная звукоизоляция.

Холод в квартирах, особенно угловых, тоже не редкость. Проблему решают заменой окон и наружным утеплением, после чего жилье становится значительно теплее и суше.

Ранее мы рассказывали, где в Киеве самая большая концентрация хрущевок. А также, в каких квартирах комфортнее проживать — сталинках или хрущевках.

СССР недвижимость хрущевки жилье квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
