Что такое квартира-брежневка и какие они имеют недостатки

Квартира-брежневка — о каких недостатках стоит знать владельцам
Квартира-брежневка — это тип жилья, который массово строили в СССР в период с 1966 до начала 1980-х годов. Название происходит от фамилии Леонида Брежнева, при правлении которого государство активно расширяло жилищный фонд.
Основной целью было заменить тесные хрущевки более удобными квартирами с отдельными комнатами и большей площадью, пишут специалисты портала Remontuem.
Фактически брежневка стала логическим продолжением хрущевок. Строили их по схожим технологиям, но с заметным шагом вперед в планировках. Именно поэтому такие квартиры до сих пор остаются популярными на вторичном рынке.
Планировка квартир в брежневках
Одной из главных причин спроса на брежневки стала более удобная планировка. В большинстве квартир нет проходных комнат, что важно для семей. Кухни и коридоры обычно немного больше, чем в хрущевках, а санузел почти всегда раздельный.
В многоэтажных домах предусматривали лифты, просторные лестничные клетки и меньшее количество квартир на этаже. Также встречаются трехкомнатные и даже четырехкомнатные варианты, что было редкостью для предыдущих серий.
Недостатки квартир типа "брежневка"
Несмотря на преимущества, минусы тоже стоит учитывать:
- слабая звукоизоляция между квартирами;
- недостаточная теплоизоляция стен;
- маленькие ванные комнаты;
- ограничения на перепланировку из-за несущих стен;
- риск плесени в угловых квартирах.
Эти недостатки чаще всего связаны с возрастом домов и панельной конструкцией.
Проблемы брежневок сегодня
Большинство таких домов уже пересекли 40-летний рубеж. Даже при качественном советском строительстве время делает свое. Часто квартиры требуют капитального ремонта, а его стоимость может составлять до половины цены жилья.
Отдельная сложность — перепланировка. В панельных брежневках много несущих стен, поэтому возможности изменить пространство минимальны.
Еще одна распространенная жалоба — шум от соседей и подъезда. Для комфорта обычно требуется дополнительная звукоизоляция.
Холод в квартирах, особенно угловых, тоже не редкость. Проблему решают заменой окон и наружным утеплением, после чего жилье становится значительно теплее и суше.
