Что такое квартира-брежневка и какие они имеют недостатки

Квартира-брежневка — это тип жилья, который массово строили в СССР в период с 1966 до начала 1980-х годов. Название происходит от фамилии Леонида Брежнева, при правлении которого государство активно расширяло жилищный фонд.

Основной целью было заменить тесные хрущевки более удобными квартирами с отдельными комнатами и большей площадью, пишут специалисты портала Remontuem.

Фактически брежневка стала логическим продолжением хрущевок. Строили их по схожим технологиям, но с заметным шагом вперед в планировках. Именно поэтому такие квартиры до сих пор остаются популярными на вторичном рынке.

Планировка квартир в брежневках

Одной из главных причин спроса на брежневки стала более удобная планировка. В большинстве квартир нет проходных комнат, что важно для семей. Кухни и коридоры обычно немного больше, чем в хрущевках, а санузел почти всегда раздельный.

В многоэтажных домах предусматривали лифты, просторные лестничные клетки и меньшее количество квартир на этаже. Также встречаются трехкомнатные и даже четырехкомнатные варианты, что было редкостью для предыдущих серий.

Недостатки квартир типа "брежневка"

Несмотря на преимущества, минусы тоже стоит учитывать:

слабая звукоизоляция между квартирами;

недостаточная теплоизоляция стен;

маленькие ванные комнаты;

ограничения на перепланировку из-за несущих стен;

риск плесени в угловых квартирах.

Эти недостатки чаще всего связаны с возрастом домов и панельной конструкцией.

Проблемы брежневок сегодня

Большинство таких домов уже пересекли 40-летний рубеж. Даже при качественном советском строительстве время делает свое. Часто квартиры требуют капитального ремонта, а его стоимость может составлять до половины цены жилья.

Отдельная сложность — перепланировка. В панельных брежневках много несущих стен, поэтому возможности изменить пространство минимальны.

Еще одна распространенная жалоба — шум от соседей и подъезда. Для комфорта обычно требуется дополнительная звукоизоляция.

Холод в квартирах, особенно угловых, тоже не редкость. Проблему решают заменой окон и наружным утеплением, после чего жилье становится значительно теплее и суше.

Ранее мы рассказывали, где в Киеве самая большая концентрация хрущевок. А также, в каких квартирах комфортнее проживать — сталинках или хрущевках.