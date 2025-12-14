Що таке квартира-брежневка і які вони мають недоліки

Будинок типу "брежневка". Фото: dim.ria

Квартира-брежневка — це тип житла, який масово будували в СРСР у період з 1966 до початку 1980-х років. Назва походить від прізвища Леоніда Брежнєва, за правління якого держава активно розширювала житловий фонд.

Основною метою було замінити тісні хрущовки більш зручними квартирами з окремими кімнатами та більшою площею, пишуть фахівці порталу Remontuem.

Фактично брежневка стала логічним продовженням хрущовок. Будували їх за схожими технологіями, але з помітним кроком уперед у плануваннях. Саме тому такі квартири й досі залишаються популярними на вторинному ринку.

Планування квартир у брежневках

Однією з головних причин попиту на брежневки стало зручніше планування. У більшості квартир немає прохідних кімнат, що важливо для сімей. Кухні та коридори зазвичай трохи більші, ніж у хрущовках, а санвузол майже завжди роздільний.

У багатоповерхових будинках передбачали ліфти, просторі сходові клітки та меншу кількість квартир на поверсі. Також зустрічаються трикімнатні й навіть чотирикімнатні варіанти, що було рідкістю для попередніх серій.

Недоліки квартир типу "брежневка"

Попри переваги, мінуси теж варто враховувати:

слабка звукоізоляція між квартирами;

недостатня теплоізоляція стін;

маленькі ванні кімнати;

обмеження на перепланування через несучі стіни;

ризик цвілі в кутових квартирах.

Ці недоліки найчастіше пов’язані з віком будинків та панельною конструкцією.

Проблеми брежневок сьогодні

Більшість таких будинків уже перетнули 40-річний рубіж. Навіть за якісного радянського будівництва час робить своє. Часто квартири потребують капітального ремонту, а його вартість може становити до половини ціни житла.

Окрема складність — перепланування. У панельних брежневках багато несучих стін, тому можливості змінити простір мінімальні. Ще одна поширена скарга — шум від сусідів і під’їзду. Для комфорту зазвичай потрібна додаткова звукоізоляція.

Холод у квартирах, особливо кутових, теж не рідкість. Проблему вирішують заміною вікон і зовнішнім утепленням, після чого житло стає значно теплішим і сухішим.

Холод у квартирах, особливо кутових, теж не рідкість. Проблему вирішують заміною вікон і зовнішнім утепленням, після чого житло стає значно теплішим і сухішим.