Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Квартира-брежневка — про які недоліки варто знати власникам

Квартира-брежневка — про які недоліки варто знати власникам

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 20:12
Що таке квартира-брежневка і які вони мають недоліки
Будинок типу "брежневка". Фото: dim.ria

Квартира-брежневка — це тип житла, який масово будували в СРСР у період з 1966 до початку 1980-х років. Назва походить від прізвища Леоніда Брежнєва, за правління якого держава активно розширювала житловий фонд. 

Основною метою було замінити тісні хрущовки більш зручними квартирами з окремими кімнатами та більшою площею, пишуть фахівці порталу Remontuem.

Реклама
Читайте також:

Фактично брежневка стала логічним продовженням хрущовок. Будували їх за схожими технологіями, але з помітним кроком уперед у плануваннях. Саме тому такі квартири й досі залишаються популярними на вторинному ринку.

Планування квартир у брежневках

Однією з головних причин попиту на брежневки стало зручніше планування. У більшості квартир немає прохідних кімнат, що важливо для сімей. Кухні та коридори зазвичай трохи більші, ніж у хрущовках, а санвузол майже завжди роздільний.

У багатоповерхових будинках передбачали ліфти, просторі сходові клітки та меншу кількість квартир на поверсі. Також зустрічаються трикімнатні й навіть чотирикімнатні варіанти, що було рідкістю для попередніх серій.

Недоліки квартир типу "брежневка"

Попри переваги, мінуси теж варто враховувати:

  • слабка звукоізоляція між квартирами;
  • недостатня теплоізоляція стін;
  • маленькі ванні кімнати;
  • обмеження на перепланування через несучі стіни;
  • ризик цвілі в кутових квартирах.

Ці недоліки найчастіше пов’язані з віком будинків та панельною конструкцією.

Проблеми брежневок сьогодні

Більшість таких будинків уже перетнули 40-річний рубіж. Навіть за якісного радянського будівництва час робить своє. Часто квартири потребують капітального ремонту, а його вартість може становити до половини ціни житла.

Окрема складність — перепланування. У панельних брежневках багато несучих стін, тому можливості змінити простір мінімальні. Ще одна поширена скарга — шум від сусідів і під’їзду. Для комфорту зазвичай потрібна додаткова звукоізоляція.

Холод у квартирах, особливо кутових, теж не рідкість. Проблему вирішують заміною вікон і зовнішнім утепленням, після чого житло стає значно теплішим і сухішим.

Раніше ми розповідали, де у Києві найбільша концентрація хрущовок. А також, в яких квартирах комфортніше проживати — сталінках чи хрущовках.

СРСР нерухомість хрущовки житло квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації