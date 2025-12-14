В каких районах Киева наибольшая концентрация хрущевок

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киев, как живой организм, постоянно меняется, но хрущевки еще долгое время будут оставаться частью городского пространства. Дома, которые возводились как временное решение жилищной проблемы в 1950-1960-х годах, фактически стали постоянным жильем для миллионов людей. Сегодня этот фонд считается устаревшим, а в отдельных случаях — технически проблемным, что напрямую будет влиять на будущие решения города по реновации.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Киеве наибольшая концентрация хрущевок.

В каких районах Киева больше хрущевок

Больше всего таких домов сосредоточено не только на окраинах, как часто считают, но и в районах, которые сейчас воспринимаются как центральные или полуцентральные. Причина проста: в момент застройки это были периферийные территории, которые впоследствии вошли в сформированный город.

Самая высокая концентрация таких домов фиксируется в:

Соломенском районе — кварталы вблизи Соломенской площади, Чоколовки, Караваевых Дач;

— кварталы вблизи Соломенской площади, Чоколовки, Караваевых Дач; Шевченковском районе — Нивки, Шулявка, отдельные массивы вблизи проспекта Победы;

— Нивки, Шулявка, отдельные массивы вблизи проспекта Победы; Голосеевском районе — старая застройка вокруг Голосеева и Демеевки;

— старая застройка вокруг Голосеева и Демеевки; Печерском районе — небольшие, но ценные кварталы хрущевок среди современной элитной застройки.

Отдельную группу составляют большие массивы на Левом берегу. В Деснянском районе (Лесной массив) и частях Дарницкого района хрущевки формируют целые жилые зоны, которые чаще всего попадают в фокус государственных программ обновления.

Что ждет хрущевки в ближайшие годы

Основным критерием для будущих решений будет техническое состояние домов и плотность застройки. Именно массивы с типовыми сериями и изношенными сетями будут рассматриваться первыми. Законодательство уже определило базовые гарантии для жителей.

"Гражданам, жилые дома которых подлежат сносу, предоставляется равноценное жилье в пределах того же квартала или микрорайона", — сказано в Законе Украины №525-V.

Этот подход заложен и в городские документы. В Программе экономического и социального развития Киева на 2024-2026 годы указано, что приоритетом станет комплексная реновация, а не хаотичный снос отдельных домов.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в 2026 году подорожание первичной недвижимости может произойти до 15%-20%.

"Если говорить о Киеве — то здесь рост цен может быть от 5 до 20%. К столице традиционно высокий интерес. Однако высокая себестоимость и риски строительства могут сдерживать потенциальных покупателей, которые будут делать выбор в пользу пригорода", — отметила Марина Куць.

Ранее мы рассказывали, почему хрущевки строили именно на 5 этажей. А также, зачем в этих домах делали небольшое окошко между кухней и ванной комнатой.