Квартира-чешка — какие особенности планировки жилья (схема)

Дома чешского проекта. Фото: RealExpert

Квартира-чешка относится к так называемому чешскому проекту, который реализовывался с 70-х до начала 90-х годов. Это был своеобразный переход от тесных хрущевок к более удобному жилью с повышенным уровнем комфорта. Высокие потолки, продуманная планировка и доступная цена делают такие квартиры привлекательными для многих.

Дома возводились преимущественно в спальных районах крупных и средних городов, пишет DIM.RIA. Использовались железобетонные панели, керамзитобетон и кирпич. Стандартной была девятиэтажная застройка с одним лифтом и мусоропроводом на межэтажных площадках.

Какую планировку имеет квартира-чешка

Квартиры имели от одной до четырех комнат. Наиболее распространенные варианты:

однокомнатные — 35-40 кв. м;

двухкомнатные — 55-60 кв. м;

трехкомнатные — 60-70 кв. м;

четырехкомнатные — до 89 кв. м.

На каждом этаже обычно располагались по четыре квартиры, реже — по шесть. Комнаты были смежными или раздельными, а санузел — преимущественно раздельный. Кухни оставались небольшими, около 6-7,5 кв. м, но считались шагом вперед по сравнению с хрущевками.

Планировка у квартиры-чешки. Фото: DIM.RIA

Особенности интерьера в чешском проекте

Квартира-чешка имела ряд деталей, которые выгодно отличали ее от предыдущих типовых зданий:

высота потолков — от 2,5 до 2,75 м;

наличие эркеров, которые увеличивали площадь комнат;

панорамные окна с хорошим естественным освещением;

балконы разных форм — прямые или угловые.

В большинстве проектов пол был покрыт паркетом или линолеумом. Благодаря цельным плитам перекрытия можно было легко выравнивать потолок, а отсутствие несущих внутренних стен открывало путь к перепланировкам.

Преимущества квартиры-чешки

Спрос на такое жилье остается стабильным, ведь оно имеет ряд сильных сторон:

Просторные комнаты по сравнению с хрущевками. Удобное зонирование и возможность перепланировки. Наличие балконов в большинстве квартир. Более современная на свое время архитектура, позволяющая создавать различные стили интерьера.

Многие молодые семьи выбирают чешки благодаря доступной стоимости и функциональности.

Недостатки квартиры-чешки

Вместе с плюсами есть и определенные минусы, которые обязательно стоит учесть:

один пассажирский лифт на подъезд часто создает неудобства;

маленькие кухни, не соответствующие современным стандартам;

ограничения при установке новых окон из-за эркеров;

устаревшие коммуникации, которые требуют обновления.

Часть квартир требует капитального ремонта, ведь дома эксплуатируются уже более 40 лет.

Почему квартира-чешка до сих пор популярна

Несмотря на возраст, эти дома имеют неплохую репутацию. Чешки считаются надежнее панельных проектов конца 90-х, а также комфортнее хрущевок. Их покупают для проживания студенты, пенсионеры, молодые семьи и инвесторы, которые планируют перепланировать жилье под современные потребности.

Владельцы ценят гибкость пространства: можно объединить комнаты, сделать кухню-студию, изменить расположение санузла. Это делает квартиру-чешку универсальной основой для дизайнерских решений.

Ранее мы рассказывали о хрущевках — культовых многоквартирных домах, массово строившихся в СССР в 1950-1970-х годах, которые обеспечили миллионы людей доступным жильем. Несмотря на их историческую роль, компактные планировки, низкие потолки и тесные кухни этих зданий остаются предметом критики для современных жителей.

Также мы анализировали, где комфортнее жить — в хрущевках или сталинках. Ведь несмотря на то, что эти дома принадлежат к разным историческим эпохам, до сих пор определяют архитектурный образ украинских городов. Разница между ними - не только во времени, но и в первоначальных целях: сталинки были призваны демонстрировать величие, а хрущевки - быстро преодолеть жилищный кризис.