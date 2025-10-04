Квартира-чешка — які особливості планування житла (схема)

Будинки чеського проекту. Фото: RealExpert

Квартира-чешка належить до так званого чеського проекту, який реалізовувався з 70-х до початку 90-х років. Це був своєрідний перехід від тісних хрущовок до більш зручного житла з підвищеним рівнем комфорту. Високі стелі, продумане планування та доступна ціна роблять такі квартири привабливими для багатьох.

Будинки зводилися переважно в спальних районах великих і середніх міст, пише DIM.RIA. Використовувалися залізобетонні панелі, керамзитобетон та цегла. Стандартною була дев’ятиповерхова забудова з одним ліфтом та сміттєпроводом на міжповерхових майданчиках.

Яке планування має квартира-чешка

Квартири мали від однієї до чотирьох кімнат. Найбільш поширені варіанти:

однокімнатні — 35-40 кв. м;

двокімнатні — 55-60 кв. м;

трикімнатні — 60-70 кв. м;

чотирикімнатні — до 89 кв. м.

На кожному поверсі зазвичай розташовувалися по чотири квартири, рідше — по шість. Кімнати були суміжними або роздільними, а санвузол — переважно окремий. Кухні залишалися невеликими, близько 6-7,5 кв. м, але вважалися кроком уперед у порівнянні з хрущовками.

Планування у квартири-чешці. Фото: DIM.RIA

Особливості інтер’єру в чеському проекті

Квартира-чешка мала низку деталей, що вигідно відрізняли її від попередніх типових будівель:

висота стель — від 2,5 до 2,75 м;

наявність еркерів, які збільшували площу кімнат;

панорамні вікна з хорошим природним освітленням;

балкони різних форм — прямі або кутові.

У більшості проєктів підлога була вкрита паркетом чи лінолеумом. Завдяки цільним плитам перекриття можна було легко вирівнювати стелю, а відсутність несучих внутрішніх стін відкривала шлях до перепланувань.

Переваги квартири-чешки

Попит на таке житло залишається стабільним, адже воно має низку сильних сторін:

Просторі кімнати у порівнянні з хрущовками. Зручне зонування та можливість перепланування. Наявність балконів у більшості квартир. Більш сучасна на свій час архітектура, що дозволяє створювати різні стилі інтер’єру.

Багато молодих сімей обирають чешки завдяки доступній вартості та функціональності.

Недоліки квартири-чешки

Разом із плюсами є й певні мінуси, які обов’язково варто врахувати:

один пасажирський ліфт на під’їзд часто створює незручності;

маленькі кухні, що не відповідають сучасним стандартам;

обмеження при встановленні нових вікон через еркери;

застарілі комунікації, які вимагають оновлення.

Частина квартир потребує капітального ремонту, адже будинки експлуатуються вже понад 40 років.

Чому квартира-чешка досі популярна

Попри вік, ці будинки мають непогану репутацію. Чешки вважаються надійнішими за панельні проєкти кінця 90-х, а також комфортнішими за хрущовки. Їх купують для проживання студенти, пенсіонери, молоді сім’ї та інвестори, які планують перепланувати житло під сучасні потреби.

Власники цінують гнучкість простору: можна об’єднати кімнати, зробити кухню-студію, змінити розташування санвузла. Це робить квартиру-чешку універсальною основою для дизайнерських рішень.

Раніше ми розповідали про хрущовки — культові багатоквартирні будинки, що масово будувалися в СРСР у 1950-1970-х роках, які забезпечили мільйони людей доступним житлом. Незважаючи на їхню історичну роль, компактні планування, низькі стелі та тісні кухні цих будівель залишаються предметом критики для сучасних мешканців.

Також ми аналізували, де комфортніше жити — у хрущовках чи сталінках. Адже попри те, що ці будинки належать до різних історичних епох, досі визначають архітектурний образ українських міст. Різниця між ними — не лише в часі, а й у первісних цілях: сталінки були покликані демонструвати велич, а хрущовки — швидко подолати житлову кризу.