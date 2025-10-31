Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Не всегда поровну — как наследникам поделить землю в 2025 году

Не всегда поровну — как наследникам поделить землю в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:05
обновлено: 10:20
Как поделить земельный участок между наследниками — законные способы в 2025 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

После смерти владельца земли часто возникает непростой вопрос — как поделить участок между наследниками, чтобы избежать конфликтов и не потерять право собственности. Ведь раздел земельного наследства — это не только юридическая, но и эмоциональная процедура.

Чтобы избежать споров, наследникам стоит договориться мирно, оформить документы нотариально и действовать в соответствии с законом, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Реклама
Читайте также:

Как оформить наследство на земельный участок

Первый и самый важный шаг — обращение к нотариусу. Каждый наследник имеет шесть месяцев с момента смерти владельца, чтобы подать заявление о принятии наследства. После проверки документов нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.

Если наследник один — он становится владельцем участка автоматически. Если же несколько — начинается процедура разделения.

Как договориться о разделе земельного наследства

Самый простой способ — договоренность. Наследники могут подписать нотариальный договор о разделе наследственного имущества. Это позволит избежать судебных споров.

Для паев необходимо сначала выделить землю в натуре — то есть оформить техническую документацию и получить отдельный кадастровый номер.

Основные условия разделения:

  • все части имеют одинаковое целевое назначение, как у исходного участка;
  • границы не выходят за изначальную территорию;
  • каждый новый участок получает свой кадастровый номер в ГЗК;
  • новые владельцы регистрируют права на землю в государственном реестре.

"Так оформленный раздел имеет полную юридическую силу, и каждый наследник официально получает свою долю", — подчеркивают специалисты.

Как поделить землю между наследниками через суд

Когда согласия нет, разделение происходит только через суд. Судья определяет порядок пользования или делит землю пропорционально долям в наследстве.

В некоторых случаях суд может назначить одному наследнику весь участок, а остальным — денежную компенсацию, если земля не подлежит разделу из-за минимальных норм площади.

Почему нельзя делить землю "на словах"

Фактическое разделение без документов не имеет юридической силы. Такой "устный раздел" не дает права собственности на землю.

Правовой статус имеют только те наследники, которые прошли официальное оформление через нотариуса или суд.

Как поделить пай между наследниками

Раздел земельного пая происходит по тому же принципу. Необходимо разработать техническую документацию, присвоить каждому новому участку кадастровый номер и зарегистрировать право собственности.

Если пай невозможно разделить из-за площади или конфигурации, суд определяет владельца и обязывает компенсировать другим наследникам их долю деньгами.

Как сообщалось, украинский рынок земли демонстрирует стабильный тренд роста, который продолжается с 2021 года. В октябре цены на паи снова выросли после летнего спада, хотя динамика повышения остается разной в зависимости от региона.

Также мы рассказывали, что вопрос приватизации земельного участка у реки в Украине в 2025 году является актуальным, ведь такие земли особенно ценны. Однако, украинское законодательство четко ограничивает возможность приватизации участков, расположенных вблизи водоемов.

земля недвижимость наследство наследство собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации