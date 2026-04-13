Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Квартиры за 10 000 долларов: где можно купить жилье в Украине за эти деньги

Квартиры за 10 000 долларов: где можно купить жилье в Украине за эти деньги

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 09:00
Реально ли купить квартиру в Украине за 10 000 долларов и какие нюансы нужно учесть
Деньги и ключи в руках. Фото: Новини LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Тысячи людей потеряли свое жилье из-за боевых действий. За годы полномасштабной войны для украинцев, в частности для ВПЛ, были внедрены государственные программы для покупки жилья, в частности "єОселя". Но условия не всегда доступны, ведь реальность такова — люди получают зарплаты в конвертах, а для кредита это не подходит. Деньги становятся основной проблемой на пути к собственному новому жилью для миллионов людей. На это влияет и уровень зарплат и уровень жизни в Украине. Один из вариантов — найти дешевое жилье.

Можно ли купить квартиру в Украине за 10 000 долларов, где именно и как выглядят подобные варианты жилья — в материале Новини.LIVE.

Купить квартиру в Украине

Любой риелтор начнет с того, что спросит у клиента сумму на которую тот рассчитывает. Потому что средней цены на жилье по Украине просто не существует, на это влияет регион, город, район, год постройки, класс жилого комплекса, площадь и тому подобное.

Поиск становится легче, если сразу определить сумму. Новини.LIVE спросили у эксперта по рынку недвижимости Виктории Берещак, можно ли приобрести жилье в Украине имея всего 10 000 долларов.

"Квартира за 10 000 долларов в Украине сейчас скорее исключение, чем рыночная норма. Реальный нижний порог для жилья, которое можно рассматривать как функциональное, сегодня в диапазоне 12 000 — 20 000 долларов. И даже в этом сегменте речь идет не о "дешевом жилье", а об объектах с ограниченной ликвидностью и существенными компромиссами", — сказала эксперт.



На сайтах по продаже вторичной недвижимости есть мало вариантов в пределах 10 000 долларов, чтобы это были не вложения в новостройку, а готовые квартиры на вторичном рынке.

Но такие объявления есть и география поисков впечатляющая. Это могут быть и квартиры под Киевом, например в Борисполе. И в Одессе, то есть в крупных городах миллионниках. Дешевые варианты есть в прифронтовых маленьких городах, например Каменском.

Продажа квартиры в городе Каменское. Фото: скриншот
Объявление о продаже квартиры в Борисполе. Фото: скриншот

"Если исключить прифронтовые территории, такие варианты можно найти в малых городах, поселках городского типа или отдаленных населенных пунктах в центральных и частично западных областях. Но причина низкой цены здесь не риск, а отсутствие устойчивого спроса: отток населения, слабая экономическая база и отсутствие рабочих мест", — отметила эксперт Берещак.

Она перечислила главные проблемы очень дешевого жилья, на которое стоит обратить внимание. Ведь если это все ваши сэкономленные деньги, то вы рискуете купить себе не жилье, а проблемы, которые повлекут за собой дополнительные расходы.

"Ключевое, что часто игнорируют покупатели — это состояние инженерных коммуникаций. В этом бюджете квартира может быть без централизованного отопления или с ним в критическом состоянии, с устаревшими или изношенными электросетями, перебоями водоснабжения или необходимостью полной замены внутренних систем. В части случаев дома имеют проблемы с подключением к сетям или работают по временным схемам, что прямо влияет на качество жизни и дополнительные расходы после покупки", — пояснила эксперт.

Продажа квартиры в Одессе. Фото: скриншот

Второй блок проблем — это сам жилой фонд. Чаще всего это дома возрастом 50-60 лет и более — панельные или кирпичные здания советского периода, общежития или объекты с перепланировками.

Объявления о продаже квартиры в Запорожье. Фото: скриншот

"Такие квартиры требуют капитального ремонта, а иногда фактически полного переоборудования. Они превысили срок эксплуатации вдвое минимум", — пояснила Берещак.

Третье, на что по ее словам стоит обратить внимание — локационные ограничения: слабая инфраструктура, ограниченный доступ к медицине, образованию и транспорту. Это значит, что такая покупка редко имеет инвестиционный смысл, ее сложно перепродать или сдать в аренду.

"Фактически, цена в сегменте до 20 000 долларов — индикатор того, что покупатель берет на себя дополнительные риски: технические, инфраструктурные и ликвидности. И именно эти факторы определяют реальную стоимость такого жилья после покупки", — подытожила Берещак.

Напомним, что существуют программы для покупки жилья военнослужащими. Государство гарантирует обеспечение их квартирами или денежной компенсацией. Все зависит от условий службы, очереди на квартиру и выбранной программы.

Также мы писали, какие суммы компенсаций за разрушенное жилье украинцы могут получить в апреле 2026 года. Появились новые расценки выплат на ремонт. Деньги можно получить в рамках программы "єВідновлення".

недвижимость жилье єОселя
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации