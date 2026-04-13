Реально ли купить квартиру в Украине за 10 000 долларов и какие нюансы нужно учесть

Тысячи людей потеряли свое жилье из-за боевых действий. За годы полномасштабной войны для украинцев, в частности для ВПЛ, были внедрены государственные программы для покупки жилья, в частности "єОселя". Но условия не всегда доступны, ведь реальность такова — люди получают зарплаты в конвертах, а для кредита это не подходит. Деньги становятся основной проблемой на пути к собственному новому жилью для миллионов людей. На это влияет и уровень зарплат и уровень жизни в Украине. Один из вариантов — найти дешевое жилье.

Можно ли купить квартиру в Украине за 10 000 долларов, где именно и как выглядят подобные варианты жилья — в материале Новини.LIVE.

Любой риелтор начнет с того, что спросит у клиента сумму на которую тот рассчитывает. Потому что средней цены на жилье по Украине просто не существует, на это влияет регион, город, район, год постройки, класс жилого комплекса, площадь и тому подобное.

Поиск становится легче, если сразу определить сумму. Новини.LIVE спросили у эксперта по рынку недвижимости Виктории Берещак, можно ли приобрести жилье в Украине имея всего 10 000 долларов.

"Квартира за 10 000 долларов в Украине сейчас скорее исключение, чем рыночная норма. Реальный нижний порог для жилья, которое можно рассматривать как функциональное, сегодня в диапазоне 12 000 — 20 000 долларов. И даже в этом сегменте речь идет не о "дешевом жилье", а об объектах с ограниченной ликвидностью и существенными компромиссами", — сказала эксперт.

На сайтах по продаже вторичной недвижимости есть мало вариантов в пределах 10 000 долларов, чтобы это были не вложения в новостройку, а готовые квартиры на вторичном рынке.

Но такие объявления есть и география поисков впечатляющая. Это могут быть и квартиры под Киевом, например в Борисполе. И в Одессе, то есть в крупных городах миллионниках. Дешевые варианты есть в прифронтовых маленьких городах, например Каменском.

"Если исключить прифронтовые территории, такие варианты можно найти в малых городах, поселках городского типа или отдаленных населенных пунктах в центральных и частично западных областях. Но причина низкой цены здесь не риск, а отсутствие устойчивого спроса: отток населения, слабая экономическая база и отсутствие рабочих мест", — отметила эксперт Берещак.

Она перечислила главные проблемы очень дешевого жилья, на которое стоит обратить внимание. Ведь если это все ваши сэкономленные деньги, то вы рискуете купить себе не жилье, а проблемы, которые повлекут за собой дополнительные расходы.

"Ключевое, что часто игнорируют покупатели — это состояние инженерных коммуникаций. В этом бюджете квартира может быть без централизованного отопления или с ним в критическом состоянии, с устаревшими или изношенными электросетями, перебоями водоснабжения или необходимостью полной замены внутренних систем. В части случаев дома имеют проблемы с подключением к сетям или работают по временным схемам, что прямо влияет на качество жизни и дополнительные расходы после покупки", — пояснила эксперт.

Второй блок проблем — это сам жилой фонд. Чаще всего это дома возрастом 50-60 лет и более — панельные или кирпичные здания советского периода, общежития или объекты с перепланировками.

"Такие квартиры требуют капитального ремонта, а иногда фактически полного переоборудования. Они превысили срок эксплуатации вдвое минимум", — пояснила Берещак.

Третье, на что по ее словам стоит обратить внимание — локационные ограничения: слабая инфраструктура, ограниченный доступ к медицине, образованию и транспорту. Это значит, что такая покупка редко имеет инвестиционный смысл, ее сложно перепродать или сдать в аренду.

"Фактически, цена в сегменте до 20 000 долларов — индикатор того, что покупатель берет на себя дополнительные риски: технические, инфраструктурные и ликвидности. И именно эти факторы определяют реальную стоимость такого жилья после покупки", — подытожила Берещак.

Напомним, что существуют программы для покупки жилья военнослужащими. Государство гарантирует обеспечение их квартирами или денежной компенсацией. Все зависит от условий службы, очереди на квартиру и выбранной программы.

