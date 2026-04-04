Выплаты за разрушенное жилье: какие суммы компенсаций в апреле 2026 года

Дата публикации 4 апреля 2026 06:12
Компенсация за разрушенное жилье: какие выплаты могут получить украинцы в апреле 2026 года
Потеря жилья из-за войны стала реальностью для сотен тысяч украинцев. В апреле 2026 года государство продолжает выплачивать компенсации через программу "єВідновлення", но правила и суммы уже изменились. Появились новые расценки на ремонт и уточнены условия для получения помощи.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о суммах компенсаций за разрушенное жилье.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье

Как указано на сайте єВідновлення, подать заявку могут только граждане Украины, которые являются собственниками поврежденного или уничтоженного жилья. Если владелец — ребенок или недееспособное лицо, действуют законные представители.

Подача происходит через "Дію" или ЦПАУ, а решение принимает специальная комиссия.

Компенсацию на ремонт дают, если жильё пострадало после 24 февраля 2022 года, находится на подконтрольной территории и подлежит восстановлению. Важно: если вы уже сделали ремонт за свой счет - в выплате могут отказать.

Деньги можно потратить только на стройматериалы и работы. В 2026 году государство обновило цены - в среднем они выросли на 27,5%, а перечень работ расширили, включив коммуникации и отопление.

Какова сумма компенсации за поврежденное жилье

Максимальные выплаты остаются ограниченными: для квартир это до 350 тысяч гривен, а для домов — до 500 тысяч гривен.

Если сумма превышает 200 000 грн, ее выплачивают в два этапа: сначала 70%, затем остальные после отчета о выполненных работах.

Компенсация за уничтоженное жилье

Если жилье полностью разрушено и не подлежит восстановлению, доступны два варианта — жилищный сертификат или денежная выплата на строительство

Сертификат подходит всем и позволяет купить квартиру или дом на первичном или вторичном рынке. Деньги на строительство дают только владельцам частных домов с землей.

Сумму сертификата определяют по государственной формуле. Его можно потратить на покупку жилья или инвестирование в новостройку. Объект можно выбрать в любом безопасном регионе Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, жилищные сертификаты стали основным способом решения квартирного вопроса для переселенцев, поскольку государство берет на себя полную оплату стоимости нового жилья. Запуск системы онлайн-бронирования средств позволит значительно ускорить процесс покупки недвижимости и сделает выплаты максимально прогнозируемыми.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ключевым моментом программы "єВідновлення" является оценка масштабов повреждения имущества, поскольку именно она определяет дальнейший формат компенсации. В зависимости от выводов комиссии, владелец может рассчитывать на деньги для ремонта, сертификат на покупку квартиры или бюджет на возведение нового жилья.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
Реклама

