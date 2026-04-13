Чи реально купити квартиру в Україні за 10 000 доларів та які нюанси треба врахувати

Тисячі людей втратили своє житло через бойові дії. За роки повномасштабної війни для українців, зокрема для ВПО, були впроваджені державні програми для купівлі житла, зокрема "єОселя". Та умови не завжди доступні, адже реальність така — люди отримують зарплати в конвертах, а для кредиту це не підходить. Гроші стають основною проблемою на шляху до власного нового житла для мільйонів людей. На це впливає і рівень зарплат і рівень життя в Україні. Один з варіантів — знайти дешеве житло.

Чи можна купити квартиру в Україні за 10 000 доларів, де саме і як виглядають подібні варіанти житла — в матеріалі Новини.LIVE.

Купити квартиру в Україні

Будь-який рієлтор розпочне з того, що запитає у клієнта суму на яку той розраховує. Бо середньої ціни на житло по Україні просто не існує, на це впливає регіон, місто, район, рік побудови, клас житлового комплексу, площа тощо.

Пошук стає легшим, якщо одразу визначити суму. Новини.LIVE запитали в експертки з ринку нерухомості Вікторії Берещак, чи можна придбати житло в Україні, маючи лише 10 000 доларів.

"Квартира за 10 000 доларів в Україні нині радше виняток, ніж ринкова норма. Реальний нижній поріг для житла, яке можна розглядати як функціональне, сьогодні в діапазоні 12 000 – 20 000 доларів. І навіть у цьому сегменті йдеться не про "дешеве житло", а про об’єкти з обмеженою ліквідністю і суттєвими компромісами", — сказала експертка.

На сайтах з продажу вторинної нерухомості є мало варіантів в межах 10 000 доларів, щоб це були не вкладення в новобудову, а готові квартири на вторинному ринку. Але такі оголошення є і географія пошуків вража. Це можуть бути і квартири під Києвом, наприклад в Борисполі. І в Одесі, тобто у великих містах мільйонниках. Дешеві варіанти є у прифронтових маленьких містах, наприклад Камʼянському.

"Якщо виключити прифронтові території, такі варіанти можна знайти у малих містах, селищах міського типу або віддалених населених пунктах у центральних і частково західних областях. Але причина низької ціни тут не ризик, а відсутність сталого попиту: відтік населення, слабка економічна база і відсутність робочих місць", — зауважила експертка Берещак.

Вона перелічила головні проблеми дуже дешевого житла, на яке варто звернути увагу. Адже якщо це всі ваші заощаджені гроші, то ви ризикуєте купити собі не житло, а проблеми, які потягнуть за собою додаткові витрати.

"Ключове, що часто ігнорують покупці — це стан інженерних комунікацій. У цьому бюджеті квартира може бути без централізованого опалення або з ним у критичному стані, з застарілими або зношеними електромережами, перебоями водопостачання чи необхідністю повної заміни внутрішніх систем. У частині випадків будинки мають проблеми з підключенням до мереж або працюють за тимчасовими схемами, що прямо впливає на якість життя і додаткові витрати після купівлі", — пояснила експертка.

Другий блок проблем — це сам житловий фонд. Найчастіше це будинки віком 50–60 років і більше — панельні або цегляні будівлі радянського періоду, гуртожитки чи об’єкти з переплануваннями.

"Такі квартири потребують капітального ремонту, а іноді фактично повного переоблаштування. Вони перевищили термін експлуатації вдвічі щонайменше", — пояснила Берещак.

Третє, на що за її словами варто звернути увагу — локаційні обмеження: слабка інфраструктура, обмежений доступ до медицини, освіти і транспорту. Це означає, що така покупка рідко має інвестиційний сенс, її складно перепродати або здати в оренду.

"Фактично, ціна в сегменті до 20 000 доларів — індикатор того, що покупець бере на себе додаткові ризики: технічні, інфраструктурні і ліквідності. І саме ці фактори визначають реальну вартість такого житла після купівлі", — підсумувала Берещак.

Нагадаємо, що існують програми для покупки житла військовослужбовцями. Держава гарантує забезпечення їх квартирами або грошовою компенсацією. Все залежить від умов служби, черги на квартиру та обраної програми.

Також ми писали, які суми компенсацій за зруйноване житло українці можуть отримати у квітні 2026 року. Зʼявилися нові розцінки виплат на ремонт. Гроші можна отримати в рамках програми "єВідновлення".