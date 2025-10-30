Можно ли строить на земле для садоводства — что говорит закон

Мужчина на стройке. Фото: Freepik

Вопрос, можно ли строить на земле, предназначенной для садоводства, беспокоит тысячи владельцев участков. С одной стороны, такая земля относится к категории сельскохозяйственных, а значит, ее главная функция — выращивание растений. С другой — многие владельцы стремятся возвести на ней жилье или хозяйственные постройки. Чтобы понять, когда это возможно, стоит разобраться в правовых нюансах.

Согласно Земельному кодексу Украины, земли сельскохозяйственного назначения используются для выращивания продукции, проведения научных исследований и размещения инфраструктуры, связанной с сельским хозяйством.

В эту категорию входят и участки для садоводства — как индивидуального, так и коллективного. Их разрешено использовать для закладки садов, выращивания ягод, цветов и даже для строительства временных сооружений, обеспечивающих уход за насаждениями.

"Однако жилищное строительство на таких землях без изменения целевого назначения не предусмотрено. Поэтому, если владелец хочет возвести дом, стоит проверить, какой именно код целевого назначения имеет его участок", — отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Как изменить назначение земли для садоводства

Строительство жилья возможно, если изменить категорию земли с "для садоводства" на "для строительства и обслуживания жилого дома". Процедура изменения целевого назначения включает несколько этапов:

Подготовка заявления в местный совет или администрацию. Разработка проекта землеустройства, который определяет новые границы и функции участка. Утверждение решения органом местного самоуправления. Регистрация изменений в Государственном земельном кадастре и Реестре вещных прав.

После этого на участке можно возводить жилье, а также регистрировать его как место жительства. Без такого изменения любое капитальное строительство будет считаться самовольным.

Какие здания разрешены на землях для садоводства

Несмотря на ограничения, украинское законодательство не запрещает полностью строительство на землях для садоводства. Здесь можно возводить:

садовые дома — временные или сезонного проживания;

хозяйственные постройки — сараи, склады, теплицы;

инженерные сооружения — колодцы, системы полива, беседки.

Такие постройки не считаются жилыми, но могут быть введены в эксплуатацию и оформлены в собственность по упрощенной процедуре.

Можно ли жить постоянно на земле для садоводства

Постоянное проживание на земле для садоводства возможно только тогда, когда возведенный дом соответствует строительным нормам, введен в эксплуатацию и переведен в статус жилого. Для этого необходимо получить разрешение местных властей, сделать технический паспорт, присвоить почтовый адрес и зарегистрировать объект в государственном реестре.

В некоторых случаях закон позволяет создавать фермерские усадьбы — жилые комплексы на землях, предназначенных для ведения фермерского хозяйства. Это отдельный вид строительства, который требует согласования с органами местного самоуправления.

Что такое фермерская усадьба и кто может ее построить

Фермерская усадьба — это хозяйство со зданиями, расположенное на земле фермерского хозяйства. Такие участки также относятся к сельскохозяйственным, но закон позволяет возводить на них жилье для членов фермерского хозяйства.

Владелец должен иметь право собственности или аренды на землю, получить разрешение на строительство, а после завершения — зарегистрировать право собственности. После ввода в эксплуатацию усадьбе предоставляется почтовый адрес, что позволяет проживать там на постоянной основе.

Как узаконить строительство на земле для садоводства

Если дом уже возведен, но не введен в эксплуатацию, его можно легализовать. Для этого нужно:

Обратиться в органы местного самоуправления с заявлением. Провести техническое обследование здания. Подать декларацию о готовности к эксплуатации. Зарегистрировать право собственности в Государственном реестре.

Но если дом нарушает нормы целевого использования земли, власти могут потребовать изменить ее категорию или даже демонтировать объект, подчеркивают специалисты.

