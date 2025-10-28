Поделить дом без этого невозможно — что нужно учесть в 2025 году

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Раздел дома — это не только юридическая, но и техническая процедура. Строительные нормы, состояние дома, наличие пристроек или спорные вопросы между совладельцами могут значительно усложнить процесс. Например, если дом старый и не соответствует современным нормам, разделение может быть технически невозможным без значительных вложений в реконструкцию.

В Украине этот процесс регулируется Инструкцией о проведении раздела, выделения и расчета частей объектов недвижимого имущества и Законом "О регулировании градостроительной деятельности".

Прежде чем начинать процедуру, нужно убедиться, что разделение технически возможно. Дом должен иметь отдельные входы, инженерные коммуникации и помещения, пригодные для самостоятельного пользования.

Если же сооружение возведено с нарушениями или имеет неузаконенные достройки, провести раздел будет невозможно, пока все изменения не внесут в государственный реестр.

Без чего раздел дома невозможен

Чтобы поделить недвижимость, нужно согласие всех совладельцев. Если кто-то против или недоступен, вопрос решается исключительно через суд.

Кроме этого, закон обязывает владельцев подтвердить техническую возможность разделения.

"Для этого проводится техническая инвентаризация, которую выполняет сертифицированный инженер. Он определяет, можно ли разделить объект без нарушения несущих конструкций и без ущерба для безопасности", — отмечают в экспертном сервисе DOZVIL.

Также на земельном участке, где стоит дом, не должно быть самовольно построенных сооружений. Если есть гаражи, сараи или пристройки без документов, разделение приостанавливается до момента их легализации.

Как делится земля под домом

Отдельно придется оформить разделение земельного участка. Для этого каждой части присваивается новый кадастровый номер, а информацию о нем вносят в Государственный земельный кадастр. Без этого дом нельзя официально разделить.

После раздела земли каждый собственник получает документ, подтверждающий право собственности на свой участок. Только после этого можно переходить к разделу самого дома.

Какие документы нужны для раздела дома

Ключевым этапом является подготовка документов. Без них разделение будет незаконным, а нотариус не сможет провести регистрацию новых объектов.

Основные документы, которые нужно предоставить:

Паспорт и идентификационный код каждого совладельца. Документы, подтверждающие право собственности на дом и землю. Технический паспорт на дом с актуальными планами. Проект реконструкции, если планируется разделение из-за перепланировки.

Если раздел проводится в натуре, то есть для выделения доли отдельно, необходимо также заключить договор о разделе у нотариуса. Это документ, который юридически закрепляет договоренности между совладельцами о том, кому будет принадлежать какая часть имущества.

Как оформить раздел дома

Процедура раздела включает несколько шагов:

оформление разрешения на реконструкцию дома с разделением на два или более объектов;

изготовление нового технического паспорта после реконструкции;

ввод в эксплуатацию каждой части;

государственная регистрация права собственности на отдельные объекты.

После выполнения всех этих действий каждый владелец получает свидетельство о праве собственности на свою часть. Отныне это самостоятельный объект недвижимости с отдельным адресом.

Как сообщалось, стоимость частных домов в Украине за последние четыре года значительно выросла — до 3-4 раз по сравнению с 2021 годом. Спрос на жилье сохраняется, однако темпы роста цен заметно различаются в зависимости от региона.

Также мы рассказывали, что вопрос легализации самовольно построенной недвижимости (самостроя) является крайне важным. Ведь постройки, возведенные без надлежащих разрешительных документов, создают серьезные риски: владельцы могут столкнуться как со значительными штрафами, так и с принудительным демонтажем.