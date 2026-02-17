Налог за огород — кто и когда платит, если участком не пользуются

Дом на участке. Фото: Freepik

С 2022 года в Украине заработали новые правила игры для аграриев и владельцев земли — так называемое минимальное налоговое обязательство (МНО). Если говорить просто: государство решило, что каждый гектар сельхозземли должен приносить хоть какой-то доход в бюджет. И неважно, выращиваете вы там что-то на продажу или земля просто "отдыхает".

Это касается участков как за пределами населенных пунктов, так и в их пределах, если площадь огорода или пая составляет более 0,5 га, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юристов компании "Земельный фонд Украины".

Реклама

Читайте также:

Надо ли платить если огород не обрабатывается

Даже если земля заросла сорняком, платить все равно придется.

Если вы обрабатываете землю сами или просто держите ее "про запас" — платите вы как собственник. Но если же вы официально сдали пай в аренду — это бремя ложится на плечи арендатора (фермера или агрохолдинга).

Но арендатор платит МПЗ только в том случае, если договор аренды зарегистрирован официально в Госреестре (ГРРП). Если вы договорились "на словах" или по бумажке, которая нигде не зафиксирована, налоговая все равно придет к вам как к собственнику.

Как рассчитывается МПЗ за землю

Формула прописана в статье 38 Налогового кодекса, но если не углубляться в дебри цифр, то все зависит от нормативной денежной оценки (НДО) вашего участка. Если оценки конкретной границы нет — берут среднюю по области.

МПО — это не какой-то новый дополнительный налог поверх всех остальных. Это своего рода "контрольная планка". Налоговая смотрит, сколько вы уже уплатили за год (земельный налог, налог с дохода и т.д.). Если общая сумма меньше установленного минимума — придется доплатить разницу.

Когда ждать уведомления и кто имеет льготы

Обычным гражданам (не ФЛП) расчеты делает сама налоговая. Ожидайте уведомления до 1 июля следующего года. Кстати, если налоговики замешкались и не прислали вам бумаги вовремя — штрафовать вас за неуплату не имеют права.

Полностью или частично от МПЗ освобождаются:

Владельцы так называемых "невостребованных" паев. Те, чья земля официально находится в консервации. Владельцы участков, которые загрязнены взрывчаткой или находятся под оккупацией или в зоне боевых действий (это сейчас самая актуальная льгота).

Минимальное налоговое обязательство стало новым правилом для агросектора. Поэтому даже если земля не приносит прибыли, обязанность перед бюджетом может оставаться.

В перспективе контроль за регистрацией прав и фактическим пользованием будет только усиливаться, поэтому владельцам стоит заблаговременно проверить свои документы и налоговый статус.

Как сообщалось, когда исчезают документы на землю, многих охватывает настоящая паника. Кажется, что вместе с бумагами вы теряете и само право собственности на участок, хотя на самом деле это лишь техническая проблема.

Также мы рассказывали, что юридические нюансы при покупке земли часто становятся решающими, если дело доходит до развода. Чтобы не рисковать инвестициями, стоит полагаться на грамотно оформленные документы, а не на семейные договоренности.