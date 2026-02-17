Податок за город — хто і коли платить, якщо ділянкою не користуються

Будинок на ділянці. Фото: Freepik

З 2022 року в Україні запрацювали нові правила гри для аграріїв та власників землі — так зване мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Якщо говорити просто: держава вирішила, що кожен гектар сільгоспземлі має приносити бодай якийсь дохід у бюджет. І байдуже, вирощуєте ви там щось на продаж чи земля просто "відпочиває".

Це стосується ділянок як за межами населених пунктів, так і в їхніх межах, якщо площа городу чи паю становить понад 0,5 га, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юристів компанії "Земельний фонд України".

Чи треба платити якщо город не обробляється

Навіть якщо земля заросла бур’яном, платити все одно доведеться.

Якщо ви обробляєте землю самі або просто тримаєте її "про запас" — платите ви як власник. Але якщо ж ви офіційно здали пай в оренду — цей тягар лягає на плечі орендаря (фермера чи агрохолдингу).

Але орендар платить МПЗ лише в тому випадку, якщо договір оренди зареєстрований офіційно в Держреєстрі (ДРРП). Якщо ви домовилися "на словах" або по папірцю, який ніде не зафіксований, податкова все одно прийде до вас як до власника.

Як розраховується МПЗ за землю

Формула прописана в статті 38 Податкового кодексу, але якщо не заглиблюватися в нетрі цифр, то все залежить від нормативної грошової оцінки (НГО) вашої ділянки. Якщо оцінки конкретної межі немає — беруть середню по області.

МПЗ — це не якийсь новий додатковий податок поверх усіх інших. Це свого роду "контрольна планка". Податкова дивиться, скільки ви вже сплатили за рік (земельний податок, податок з доходу тощо). Якщо загальна сума менша за встановлений мінімум — доведеться доплатити різницю.

Коли чекати на повідомлення та хто має пільги

Звичайним громадянам (не ФОПам) розрахунки робить сама податкова. Очікуйте на повідомлення до 1 липня наступного року. До речі, якщо податківці забарилися і не надіслали вам папери вчасно — штрафувати вас за несплату не мають права.

Повністю або частково від МПЗ звільняються:

Власники так званих "невитребуваних" паїв. Ті, чия земля офіційно перебуває в консервації. Власники ділянок, які забруднені вибухівкою або перебувають під окупацією чи в зоні бойових дій (це зараз найактуальніша пільга).

Мінімальне податкове зобов’язання стало новим правилом для агросектору. Тож навіть якщо земля не приносить прибутку, обов’язок перед бюджетом може залишатися.

У перспективі контроль за реєстрацією прав та фактичним користуванням лише посилюватиметься, тому власникам варто завчасно перевірити свої документи і податковий статус.

