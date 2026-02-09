Видео
Оформление пая — кому из супругов лучше быть владельцем земли

Оформление пая — кому из супругов лучше быть владельцем земли

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 14:32
Покупка земли — на кого из супругов лучше оформлять пай
Зимнее поле. Фото: Freepik

Вопрос оформления земельного пая в браке напрямую влияет на безопасность инвестиций, будущие доходы и возможные риски в случае развода. Формальность в документах часто решает больше, чем договоренности в семье.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инвестора Елену Набатову, если для вас нет разницы, на кого оформлять пай, ведь это совместно нажитое имущество, можно оформлять на кого угодно.

Читайте также:

В таком случае пай будет считаться общей собственностью, а при разводе будет делиться между супругами поровну или по договоренности.

В то же время арендный доход получает тот, на кого пай оформлен. Именно поэтому эксперт советует распределять активы между супругами, а не концентрировать их на одном лице.

Оформление пая на двух владельцев

Еще один надежный вариант — сразу указать в договоре купли-продажи двух владельцев с четким распределением долей.

"Доли могут быть любыми — 50 на 50 или 80 на 20", — объясняет Набатова.

В такой модели:

  • в договоре аренды указываются оба собственника;
  • арендная плата поступает каждому в соответствии с долей;
  • уменьшаются риски имущественных споров в будущем.

Когда пай может быть личной собственностью

Существует возможность оформить пай как единоличное имущество даже в браке. Например, если один из супругов покупает пай за собственные накопления, а второй официально отказывается от прав.

"Это абсолютно рабочая схема, и она хорошо защищает владельца", — подчеркивает инвесторка.

Кому не стоит оформлять пай

Набатова категорична: не следует оформлять паи на родственников или знакомых — братьев и сестер, кумовьев и посторонних лиц.

"Документально пай будет их, и доход от аренды — тоже", — предостерегает она.

Оформление пая на родителей через наследственный договор

Если оформить пай на себя невозможно, допускается вариант с наследственным договором.

"Пока родители живы, пай их, но продать или переоформить они не смогут", — объясняет Набатова.

После смерти владельца пай автоматически переходит к определенному человеку, что позволяет сохранить контроль над активом в перспективе.

Ранее мы рассказывали, из-за чего могут остановить процесс регистрации земли. А также, освобождает ли форс-мажор от уплаты земельного налога.

земля рынок земли брак собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева
Автор:
Катерина Балаева
