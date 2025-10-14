Самое безопасное место в хрущевке — где прятаться во время атак

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Враг продолжает атаковать украинские города, комбинируя дроны и баллистические ракеты. У жителей старых домов — в частности хрущевок — времени на спасение обычно всего несколько минут. Часто дойти до укрытия физически невозможно, поэтому приходится искать защиту в собственной квартире.

Когда раздается сигнал воздушной тревоги, не всегда есть время дойти до укрытия, объясняет архитектор Олег Гречух.

"Большинство домов украинцев не имеет собственных укрытий. Ближе всего может быть школа или метро, но во время атаки баллистикой туда точно не успеть", — говорит он.

Поэтому вопрос, где именно лучше всего спрятаться в хрущевке, стал для многих не просто практическим, а жизненно важным.

Какова прочность хрущевок

Хрущевки возводили в 1960-1970-х годах. Их главная цель — быстро обеспечить жильем миллионы людей, а не создать надежные сооружения. Сначала строительство велось из кирпича, однако позже перешли на панели, что значительно снизило прочность конструкций.

Потенциальная устойчивость хрущевок — 2 из 4 баллов. Это означает, что здание не выдержит прямого попадания ракеты, но может частично сохранить конструкцию во время ударной волны или обломков.

"Государственные строительные нормы, по которым оценивается прочность сооружений, устаревшие. Они создавались в советские времена и копируют российские стандарты. Европейские подходы к безопасности совсем другие — там просчитывают даже последствия частичного разрушения", — отмечает Гречух.

Где лучше всего спрятаться в хрущевке

Если началась тревога, а вы дома, главное — найти место, максимально приближенное к центру дома, подальше от внешних стен и окон.

Самые безопасные варианты:

в небольшом коридоре или прихожей;

в ванной комнате — стены здесь обычно прочные, а отсутствие окон минимизирует риск от осколков;

на средних этажах — первые могут пострадать от обломков или завалов, верхние — от взрывной волны.

Архитектор советует даже заблаговременно обустроить такое место: поставить воду, аптечку, фонарь, зарядное устройство.

Почему подвал в хрущевке не всегда безопасен

Несмотря на популярное мнение, подвалы в хрущевках редко можно считать укрытием.

Причины:

в большинстве домов подвалы не строились вообще или не имеют выходов;

конструкции часто ослаблены временем и коррозией;

в панельных хрущевках подвал может обвалиться вместе с частью здания.

Безопасным подвал может быть только тогда, когда он имеет не менее двух выходов, стены не повреждены влагой, а сверху — не несущие элементы, которые могут упасть.

Как уберечься от обломков ракеты или дрона

Наибольшую опасность при взрывах представляют не только обломки, но и стекло, мебель, газовые трубы. Поэтому основное правило — держаться подальше от окон и внешних стен.

Полезно помнить:

избегайте пребывания возле балконов, кухонь или лоджий;

отодвиньте кровать или диван от окна на 1-1,5 м;

закрывайте шторы — они частично останавливают мелкие осколки стекла;

имейте при себе документы, аптечку, телефон и зарядное устройство.

"Даже простая смена места в квартире может спасти жизнь. Люди часто недооценивают это, но правило двух стен действительно работает", — отмечает Гречух.

Хрущевка — не самая прочная постройка, но даже в ней можно найти место, которое увеличивает шансы выжить. Подготовка, холодный ум и соблюдение элементарных правил безопасности способны стать настоящим щитом в самые опасные минуты.

Ранее мы рассказывали о типичной планировке квартир в хрущевках. Эти квартиры отличаются компактностью и функциональностью. В частности, кухни обычно не превышали 6 кв. м, санузлы занимали лишь 4 кв. м, а спальни начинались от 8 кв. м.

Также сообщалось, что, несмотря на то, что сталинки и хрущевки принадлежат к разным историческим эпохам и возникли из противоположных государственных интенций — демонстрации величия или неотложного решения жилищной проблемы, — они до сих пор определяют архитектурный ландшафт украинских городов. Самое важное то, что планирование этих двух типов застройки непосредственно влияет на уровень комфорта жизни их жителей даже сегодня.