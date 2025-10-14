Відео
Не дві стіни — де найбезпечніше місце у хрущовці

Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:12
Найбезпечніше місце в хрущовці — де ховатися під час атак
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ворог продовжує атакувати українські міста, комбінуючи дрони та балістичні ракети. У мешканців старих будинків — зокрема хрущовок — часу на порятунок зазвичай лише кілька хвилин. Часто дійти до укриття фізично неможливо, тож доводиться шукати захист у власній квартирі.

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, не завжди є час дійти до укриття, пояснює архітектор Олег Гречух. 

"Більшість будинків українців не має власних укриттів. Найближче може бути школа чи метро, але під час атаки балістикою туди точно не встигнути", — каже він.

Тому питання, де саме найкраще сховатись у хрущовці, стало для багатьох не просто практичним, а життєво важливим.

Якою є міцність хрущовок

Хрущовки зводили у 1960-1970-х роках. Їхня головна мета — швидко забезпечити житлом мільйони людей, а не створити надійні споруди. Спочатку будівництво велося з цегли, однак пізніше перейшли на панелі, що значно знизило міцність конструкцій.

Потенційна стійкість хрущовок — 2 з 4 балів. Це означає, що будівля не витримає прямого влучання ракети, але може частково зберегти конструкцію під час ударної хвилі чи уламків.

"Державні будівельні норми, за якими оцінюється міцність споруд, застарілі. Вони створювались у радянські часи й копіюють російські стандарти. Європейські підходи до безпеки зовсім інші — там прораховують навіть наслідки часткового руйнування", — зазначає Гречух.

Де найкраще сховатись у хрущовці

Якщо почалася тривога, а ви вдома, головне — знайти місце, максимально наближене до центру будинку, подалі від зовнішніх стін і вікон.

Найбезпечніші варіанти:

  • у невеликому коридорі або передпокої;
  • у ванній кімнаті — стіни тут зазвичай міцні, а відсутність вікон мінімізує ризик від уламків;
  • на середніх поверхах — перші можуть постраждати від уламків або завалів, верхні — від вибухової хвилі.

Архітектор радить навіть завчасно облаштувати таке місце: поставити воду, аптечку, ліхтар, зарядний пристрій.

Чому підвал у хрущовці не завжди безпечний

Попри популярну думку, підвали у хрущовках рідко можна вважати укриттям.

Причини:

  • у більшості будинків підвали не будувались узагалі або не мають виходів;
  • конструкції часто ослаблені часом і корозією;
  • у панельних хрущовках підвал може обвалитись разом із частиною будівлі.

Безпечним підвал може бути лише тоді, коли він має не менше двох виходів, стіни не пошкоджені вологою, а зверху — не несучі елементи, що можуть впасти.

Як уберегтися від уламків ракети чи дрона

Найбільшу небезпеку під час вибухів становлять не лише уламки, а й скло, меблі, газові труби. Тому основне правило — триматися якнайдалі від вікон і зовнішніх стін.

Корисно пам’ятати:

  • уникайте перебування біля балконів, кухонь чи лоджій;
  • відсуньте ліжко або диван від вікна на 1-1,5 м;
  • закривайте штори — вони частково зупиняють дрібні уламки скла;
  • майте при собі документи, аптечку, телефон і зарядний пристрій.

"Навіть проста зміна місця у квартирі може врятувати життя. Люди часто недооцінюють це, але правило двох стін справді працює", — наголошує Гречух.

Хрущовка — не найміцніша споруда, але навіть у ній можна знайти місце, що збільшує шанси вижити. Підготовка, холодний розум і дотримання елементарних правил безпеки здатні стати справжнім щитом у найнебезпечніші хвилини.

Раніше ми розповідали про типове планування квартир у хрущовках. Ці квартири вирізняються компактністю та функціональністю. Зокрема, кухні зазвичай не перевищували 6 кв. м, санвузли займали лише 4 кв. м, а спальні починалися від 8 кв. м.

Також повідомлялось, що, незважаючи на те, що сталінки та хрущовки належать до різних історичних епох і виникли з протилежних державних інтенцій — демонстрації величі чи нагального вирішення житлової проблеми, — вони і досі визначають архітектурний ландшафт українських міст. Найважливіше те, що планування цих двох типів забудови безпосередньо впливає на рівень комфорту життя їхніх мешканців навіть сьогодні.

нерухомість хрущовки обстріли безпека квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
