Найбезпечніше місце в хрущовці — де ховатися під час атак

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ворог продовжує атакувати українські міста, комбінуючи дрони та балістичні ракети. У мешканців старих будинків — зокрема хрущовок — часу на порятунок зазвичай лише кілька хвилин. Часто дійти до укриття фізично неможливо, тож доводиться шукати захист у власній квартирі.

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, не завжди є час дійти до укриття, пояснює архітектор Олег Гречух.

Реклама

Читайте також:

"Більшість будинків українців не має власних укриттів. Найближче може бути школа чи метро, але під час атаки балістикою туди точно не встигнути", — каже він.

Реклама

Тому питання, де саме найкраще сховатись у хрущовці, стало для багатьох не просто практичним, а життєво важливим.

Якою є міцність хрущовок

Хрущовки зводили у 1960-1970-х роках. Їхня головна мета — швидко забезпечити житлом мільйони людей, а не створити надійні споруди. Спочатку будівництво велося з цегли, однак пізніше перейшли на панелі, що значно знизило міцність конструкцій.

Реклама

Потенційна стійкість хрущовок — 2 з 4 балів. Це означає, що будівля не витримає прямого влучання ракети, але може частково зберегти конструкцію під час ударної хвилі чи уламків.

"Державні будівельні норми, за якими оцінюється міцність споруд, застарілі. Вони створювались у радянські часи й копіюють російські стандарти. Європейські підходи до безпеки зовсім інші — там прораховують навіть наслідки часткового руйнування", — зазначає Гречух.

Де найкраще сховатись у хрущовці

Якщо почалася тривога, а ви вдома, головне — знайти місце, максимально наближене до центру будинку, подалі від зовнішніх стін і вікон.

Найбезпечніші варіанти:

у невеликому коридорі або передпокої;

у ванній кімнаті — стіни тут зазвичай міцні, а відсутність вікон мінімізує ризик від уламків;

на середніх поверхах — перші можуть постраждати від уламків або завалів, верхні — від вибухової хвилі.

Архітектор радить навіть завчасно облаштувати таке місце: поставити воду, аптечку, ліхтар, зарядний пристрій.

Чому підвал у хрущовці не завжди безпечний

Попри популярну думку, підвали у хрущовках рідко можна вважати укриттям.

Причини:

у більшості будинків підвали не будувались узагалі або не мають виходів;

конструкції часто ослаблені часом і корозією;

у панельних хрущовках підвал може обвалитись разом із частиною будівлі.

Безпечним підвал може бути лише тоді, коли він має не менше двох виходів, стіни не пошкоджені вологою, а зверху — не несучі елементи, що можуть впасти.

Як уберегтися від уламків ракети чи дрона

Найбільшу небезпеку під час вибухів становлять не лише уламки, а й скло, меблі, газові труби. Тому основне правило — триматися якнайдалі від вікон і зовнішніх стін.

Корисно пам’ятати:

уникайте перебування біля балконів, кухонь чи лоджій;

відсуньте ліжко або диван від вікна на 1-1,5 м;

закривайте штори — вони частково зупиняють дрібні уламки скла;

майте при собі документи, аптечку, телефон і зарядний пристрій.

"Навіть проста зміна місця у квартирі може врятувати життя. Люди часто недооцінюють це, але правило двох стін справді працює", — наголошує Гречух.

Хрущовка — не найміцніша споруда, але навіть у ній можна знайти місце, що збільшує шанси вижити. Підготовка, холодний розум і дотримання елементарних правил безпеки здатні стати справжнім щитом у найнебезпечніші хвилини.

Раніше ми розповідали про типове планування квартир у хрущовках. Ці квартири вирізняються компактністю та функціональністю. Зокрема, кухні зазвичай не перевищували 6 кв. м, санвузли займали лише 4 кв. м, а спальні починалися від 8 кв. м.

Також повідомлялось, що, незважаючи на те, що сталінки та хрущовки належать до різних історичних епох і виникли з протилежних державних інтенцій — демонстрації величі чи нагального вирішення житлової проблеми, — вони і досі визначають архітектурний ландшафт українських міст. Найважливіше те, що планування цих двох типів забудови безпосередньо впливає на рівень комфорту життя їхніх мешканців навіть сьогодні.