Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости "Каменица" или "блок" — почему эти слова встречаются в объявлениях в Польше

"Каменица" или "блок" — почему эти слова встречаются в объявлениях в Польше

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 11:22
Каменица или блок в Польше — что это за недвижимость и какую лучше выбрать
Дома во Вроцлаве. Фото: Finding Poland

Перед тем как арендовать или покупать жилье в Польше, стоит разобраться в местной специфике. В частности, полезно знать, чем отличаются классические каменицы от привычных нам блоков, ведь это непосредственно влияет на комфорт проживания.

Об особенностях этих видов застройки рассказывают специалисты портала "Я в Польше".

Реклама
Читайте также:

Что за жилье "каменица"

Каменица или kamienica — это исторический тип городской недвижимости, с которым в Польше сталкивается почти каждый, кто ищет жилье в центре. Такие дома строили из камня или кирпича еще со средневековья и вплоть до начала ХХ века. Сегодня они формируют облик старых районов Кракова, Вроцлава, Варшавы и других городов.

Каменицы обычно имеют 2-5 этажей, узкие фасады с декоративными элементами, высокие потолки и большие окна. Сначала это были доходные дома: на первом этаже работали магазины или кафе, а квартиры сдавались в аренду. Именно поэтому планировка здесь просторная, с отдельной кухней и толстыми стенами.

 

null
Каменицы во Вроцлаве. Фото: rynekpierwotny.pl

В то же время каменицы имеют и свои особенности, которые важно учитывать перед покупкой или арендой:

  • часто отсутствует центральное отопление или оно дорогое;
  • зимой такие квартиры сложнее прогреть;
  • содержание и ремонты могут быть дорогими.

Поэтому поляки нередко покупают каменицы для инвестиций, а для собственной жизни выбирают более современное жилье.

Особенности проживания в блоке

Блок или blok mieszkalny — это многоквартирный дом, знакомый многим по застройке времен PRL, а также его современные аналоги. Чаще всего это 5-6-этажные дома с несколькими подъездами и четко продуманной инфраструктурой.

Современные блоки в Польше ориентированы на практичность и комфорт. Здесь популярны компактные квартиры площадью 40-60 кв. м с кухней-студией и одной или двумя спальнями. Такое жилье хорошо отапливается, легко убирается и не требует сложного ухода.

 

null
Блоки в Польше. Фото: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl

Среди ключевых преимуществ проживания в блоке:

  • стабильный czynsz за обслуживание дома;
  • детские и спортивные площадки возле дома;
  • парковки, скверы, магазины рядом;
  • балконы и "оґрудки" для отдыха.

Блоки менее престижны, чем каменицы, но для ежедневной жизни большинство жителей считает их значительно удобнее.

Ранее мы рассказывали, какие ограничения предлагают в Польше по аренде жилья. А также, к каким изменениям надо подготовиться украинцам в Польше с февраля 2026 года.

Польша недвижимость жилье украинцы в Польше квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации