Каменица или блок в Польше — что это за недвижимость и какую лучше выбрать

Дома во Вроцлаве. Фото: Finding Poland

Перед тем как арендовать или покупать жилье в Польше, стоит разобраться в местной специфике. В частности, полезно знать, чем отличаются классические каменицы от привычных нам блоков, ведь это непосредственно влияет на комфорт проживания.

Об особенностях этих видов застройки рассказывают специалисты портала "Я в Польше".

Что за жилье "каменица"

Каменица или kamienica — это исторический тип городской недвижимости, с которым в Польше сталкивается почти каждый, кто ищет жилье в центре. Такие дома строили из камня или кирпича еще со средневековья и вплоть до начала ХХ века. Сегодня они формируют облик старых районов Кракова, Вроцлава, Варшавы и других городов.

Каменицы обычно имеют 2-5 этажей, узкие фасады с декоративными элементами, высокие потолки и большие окна. Сначала это были доходные дома: на первом этаже работали магазины или кафе, а квартиры сдавались в аренду. Именно поэтому планировка здесь просторная, с отдельной кухней и толстыми стенами.

Каменицы во Вроцлаве. Фото: rynekpierwotny.pl

В то же время каменицы имеют и свои особенности, которые важно учитывать перед покупкой или арендой:

часто отсутствует центральное отопление или оно дорогое;

зимой такие квартиры сложнее прогреть;

содержание и ремонты могут быть дорогими.

Поэтому поляки нередко покупают каменицы для инвестиций, а для собственной жизни выбирают более современное жилье.

Особенности проживания в блоке

Блок или blok mieszkalny — это многоквартирный дом, знакомый многим по застройке времен PRL, а также его современные аналоги. Чаще всего это 5-6-этажные дома с несколькими подъездами и четко продуманной инфраструктурой.

Современные блоки в Польше ориентированы на практичность и комфорт. Здесь популярны компактные квартиры площадью 40-60 кв. м с кухней-студией и одной или двумя спальнями. Такое жилье хорошо отапливается, легко убирается и не требует сложного ухода.

Блоки в Польше. Фото: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl

Среди ключевых преимуществ проживания в блоке:

стабильный czynsz за обслуживание дома;

детские и спортивные площадки возле дома;

парковки, скверы, магазины рядом;

балконы и "оґрудки" для отдыха.

Блоки менее престижны, чем каменицы, но для ежедневной жизни большинство жителей считает их значительно удобнее.

