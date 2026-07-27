Не только из-за долгов: переселенцам назвали причины выселения из временного жилья

Переселенцы, жилой корпус. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Инна Диденко Редактор экономических новостей

Для ВПЛ, проживающих в местах временного проживания, введены новые правила. Стало известно, за что теперь могут выселить, как оформляется проживание и сколько времени дают на восстановление утраченных документов.

О нововведениях рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Павла Фролова.

Кого и за что могут выселить

ВПЛ могут лишиться места во временном жилье, если без уважительной причины не проживают там более 60 дней. Также выселение возможно, если человек:

предоставила ложную информацию при оформлении;

более трех раз нарушила условия договора;

имеет в собственности другое жилье. Исключение — если оно расположено на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Отдельные требования касаются трудоспособных переселенцев. Если в течение трех месяцев человек не устроился на работу, не встал на учет в центре занятости или не выполнил другие предусмотренные условия, его также могут выселить.

Когда еще придется переехать

Переселение возможно и в том случае, если сам объект перестанет быть местом временного проживания. В такой ситуации администрация должна уведомить жильцов не менее чем за четыре недели до выселения. Исключение — если здание признают непригодным для проживания.

Как теперь будут оформлять проживание

Прежде чем здание станет местом временного проживания для переселенцев, его обязательно проверят на соответствие минимальным требованиям. Без такой проверки объект не смогут включить в официальный перечень мест временного проживания.

По словам Павла Фролова, договор о проживании будут заключать не позднее дня заселения. Он будет действовать шесть месяцев, после чего его можно продлить.

Больше времени на восстановление документов

Еще одно важное изменение касается переселенцев, утративших документы. Теперь на их восстановление дается не 60, а 90 календарных дней. Это должно помочь людям успеть оформить необходимые документы без риска лишиться права на проживание в месте временного размещения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам не обязательно иметь собственное жилье для регистрации места проживания. Оформить прописку можно в съемной квартире, у родственников, в общежитии или даже в социальном жилье. Главное — иметь законные основания и согласие владельца.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине упростили правила регистрации места жительства. Отныне один из родителей может самостоятельно зарегистрировать ребенка без согласия другого, если тот имеет статус без вести пропавшего или находится в плену.