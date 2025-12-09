Утепление многоэтажек в Украине — почему большинство домов не получает господдержку

Утепление многоэтажек в Украине под вопросом — какая причина
Проблема утепления старых многоэтажек в Украине становится критической. Несмотря на то, что потребность в утеплении растет, доступ к государственным и местным программам имеют только те дома, где созданы ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома).
По данным ОО "Екодія", более 80% жилого фонда не соответствуют этому требованию. Именно поэтому большинство жителей оказываются за пределами любых механизмов поддержки.
"Украина модернизирует только те дома, где уже есть ОСМД, хотя больше всего тепла теряют совсем другие", — подчеркивает специалист по энергетической политике "Екодії" Ирина Климась.
Программы термомодернизации Украины
На уровне государства работают "Енергодім", "ГрінДІМ", "ВідновиДІМ" и банковские инструменты льготного кредитования. Все они четко ориентированы на ОСМД или кооперативы. Дома без объединения совладельцев не могут подать заявку даже тогда, когда жители имеют активную инициативную группу.
В нескольких общинах существуют собственные решения, но они точечные. Среди них:
- локальные программы софинансирования;
- револьверные фонды;
- краткосрочные грантовые конкурсы для отдельных районов.
Но этого недостаточно, чтобы покрыть потребности страны, отмечают эксперты.
Почему жители не создают ОСМД
Проведенное исследование фиксирует высокий интерес к энергоэффективности — 91% жителей хотели бы внедрить модернизацию. В то же время:
- 74% не знают ни одной программы, доступной для их дома;
- 48% готовы создать ОСМД, но сталкиваются с пассивностью соседей;
- большинство считает процесс организации слишком сложным.
"Государству нужны системные шаги — от финансовых стимулов до консультационных сервисов", — говорит Климась.
Сейчас же люди остаются наедине с бюрократией и недостаточной осведомленностью.
Минимальные меры энергоэффективности без ОСМД
Даже без создания объединения жители могут реализовать базовые решения:
- установить общедомовые счетчики;
- сбалансировать систему отопления;
- утеплить трубопроводы;
- смонтировать индивидуальные тепловые пункты.
Такие шаги дают ощутимый результат — до 42% экономии тепла. Однако без финансирования и технического сопровождения они остаются малодоступными.
Как государство может изменить ситуацию
В исследовании обращается внимание на слабый контроль работы управляющих компаний и отсутствие структуры, которая отвечала бы за управление жилищным фондом. Эксперты предлагают ввести минимальный пакет обязательных мероприятий для домов без ОСМД. Это позволит охватить большую часть жилого фонда и мотивировать жителей к самоорганизации.
"Такие изменения не заменяют создание ОСМД, но позволят не ждать годами. И именно это может стать первым шагом к масштабной модернизации страны", — отмечает Климась.
