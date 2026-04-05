Ошибка при оформлении недвижимости: почему право собственности могут оспорить

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 20206 году покупка жилья остается одной из самых рискованных финансовых операций для украинцев. Многие ошибочно полагают, что выписка из реестра автоматически гарантирует безопасность сделки. На самом же деле ключевые проблемы часто скрыты в прошлом объекта. И именно они могут привести к потере права собственности даже спустя годы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об основных ошибках при оформлении недвижимости, которые грозят потерей права собственности.

Проверка объекта недвижимости

Самая распространенная ошибка — поверхностная проверка истории квартиры или дома. Покупатели часто ограничиваются лишь актуальной записью в реестре, не анализируя предыдущие переходы права собственности.

Согласно статье 215 Гражданского кодекса Украины, сделка может быть признана недействительной, если она заключена с нарушением закона. Это значит, что даже оформленный договор не защищает, если ранее были юридические нарушения.

Особенно опасны ситуации:

Читайте также:

скрытые наследники, которые не дали согласие;

отсутствие разрешения одного из супругов;

продажа имущества без надлежащих прав у продавца.

Юридическая проверка недвижимости перед покупкой

Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" определяет порядок оформления, однако не гарантирует полной безопасности.

Нотариус проверяет только базовые данные, а глубокая проверка — ответственность покупателя, отмечают в компании blago.

Стоит обязательно:

получить полную историю владельцев;

проверить судебные дела по объекту;

убедиться в отсутствии долгов и обременений;

указывать реальную сумму в договоре.

Как оспорить право собственности на квартиру

Самые типичные основания для иска являются отсутствие разрешения органов опеки при наличии детей и недействительная или отозванная доверенность.

Также часто подаются в суд при арестах или обременениях, которые были не учтены во время сделки.

Суд может отменить право собственности даже у добросовестного покупателя, если будет доказано нарушение процедуры.

Что стоит учесть при покупке квартиры

Поиск идеального момента для покупки жилья в 2026 году перестал быть игрой с календарем, ведь современный рынок недвижимости диктует новые правила игры, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE. На первое место выходит не сезонность, а индивидуальная финансовая стратегия и реальная готовность инвестора к сделке.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл - он длительный", — говорит она.

Хотя летний период традиционно предлагает больше вариантов из-за желания застройщиков стимулировать продажи, зима остается выгодной для тех, кто умеет вести переговоры и ищет дополнительные бонусы.

"Именно поэтому правильный момент — это не только о месяце, а о готовности покупать", — метко заключает Берещак.

В конце концов, успех сделки теперь зависит от глубокого анализа конкретных предложений, а не от магических дат в расписании.

Как сообщали Новини.LIVE, вокруг финансового мониторинга операций с недвижимостью в последнее время возникло немало слухов, которые из-за разговоров о "тотальном контроле" только создают лишнюю панику среди участников рынка. Однако не стоит бояться громких заголовков об ужесточении правил, ведь на практике процедура вполне понятна и прозрачна. На самом деле реальная ситуация значительно проще, чем ее пытаются подать в сети.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сразу после приобретения или наследования недвижимости новые владельцы обычно погружаются в хлопоты с ремонтом, забывая о критически важных юридических деталях. Однако промедление с переоформлением договора на распределение электроэнергии грозит путаницей в платежках и неожиданным отключением услуг. Чтобы избежать лишних долгов и проблем с поставщиком, стоит актуализировать данные в лицевом счете как можно быстрее.