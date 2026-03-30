Джиджи Хадид создала энергию гостиной с помощью одного столика (фото)

Джиджи Хадид создала энергию гостиной с помощью одного столика (фото)

Дата публикации 30 марта 2026 20:08
Фото: gigihadid, dimitrios_koufakos/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Интерьер все чаще становится способом влиять не только на эстетику, но и на внутреннее состояние. В 2026 году тренд на "осмысленное пространство" только усиливается — люди сознательно наполняют жилье символами и вещами с историей. Именно такой подход продемонстрировала Джиджи Хадид в своей гостиной.

Она сделала ставку на простой элемент — журнальный столик - и превратила его в центр энергии дома, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Декор журнального столика

В своей квартире Джиджи Хадид оформила столик максимально лично: книги, винтажные журналы, свечи и два ключевых объекта — розовый кварц в форме сердца и символ Хамса. Такой микс выглядит непринужденно, но при этом имеет более глубокий смысл.

"Декор с символами и камнями отражает более глубокое психологическое желание формировать эмоциональную атмосферу пространства", — объясняет интерьерный эксперт.

 

Столик в гостиной Джиджи Хадид. Фото: dimitrios_koufakos/Instagram

Значение розового кварца в интерьере

Розовый кварц традиционно ассоциируют с состраданием и эмоциональным восстановлением. В современных интерьерах его используют не только как декор, а как "якорь намерения".

"Даже если воспринимать это символически, объект с заданным намерением способен влиять на мышление", — отмечает Яро Кири, добавляя, что камень на столике ежедневно напоминает о спокойствии, поддержке и внутреннем балансе.

Символ Хамса в доме значение

Хамса — ладонь с глазом — имеет корни в ближневосточных и средиземноморских традициях. Считается, что она защищает от негатива и символизирует внимательность, поэтому такой элемент выглядит уместно даже в современном минималистическом интерьере.

"В пространстве дома это не только оберег, но и знак осознанности и уважения к культурам", — объясняет Яро Кири.

Как создать энергетику дома через декор

Подход Джиджи Хадид легко повторить без больших затрат. Достаточно нескольких предметов с личным значением:

  • камень или символ с собственной историей;
  • книги или вещи из путешествий;
  • теплый свет свечей.

Главное — не количество, а смысл. Исследования в области психологии среды подтверждают: пространство, которое отражает ценности человека, повышает чувство контроля и безопасности. В нестабильные времена именно такие детали становятся точками опоры.

Как сообщали Новини.LIVE, весной 2026 года в моду вернулся уют, позволяющий почувствовать себя на отдыхе, не покидая собственного дома. Новым эталоном такого стиля стала гостиная Дженнифер Энистон, где граница между домашним комфортом и цветущим садом почти исчезла.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в дизайне столовой Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин первичной стала концепция, а не предметы быта. Вместо мебели настроение пространства диктует искусство, благодаря чему интерьер выглядит целостным и выразительным, но без лишнего визуального шума. Центр комнаты сместился от стола к арт-объектам, которые и держат на себе весь характер помещения.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
