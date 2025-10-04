Купівля квартиры — какой этаж самый плохой для приобретения недвижимости

Дома в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В 2025 году покупка квартиры уже не ограничивается красивым видом или удобной планировкой. Вопрос этажа стал вопросом безопасности. Украинцы начали задумываться, как высота расположения жилья влияет на защиту от обстрелов, комфорт во время блэкаутов и даже доступ к укрытиям.

За время войны особенно упал спрос на последние этажи, где преимущественно размещались пентхаусы, отмечает эксперт по недвижимости Елена Бондарук. Также наиболее опасным считаются последние три этажа.

Реклама

Читайте также:

Почему последний этаж потерял популярность

В довоенные годы верхние этажи ассоциировались с престижем и панорамными видами. Однако сегодня последний этаж превратился в зону повышенного риска.

Здесь возникают следующие проблемы:

затруднена эвакуация во время сирен, особенно если лифт не работает;

перебои с водоснабжением из-за слабого давления;

перегрев летом и протекание крыши после осадков;

зависимость от лифта во время отключения электроэнергии.

По словам Бондарук, украинцы в 2025 году все чаще отказывались от покупки квартир в верхних этажах, даже если цена существенно снижалась.

Чем опасен первый этаж квартиры

Первый этаж традиционно считается проблемным вариантом, а в условиях войны его минусы только усилились, говорят специалисты Центра недвижимости "ПаркИнвестКиев".

Основные риски:

наибольшая уязвимость во время обстрелов и вероятность повреждений от взрывной волны;

повышенная влажность и холод из-за близости к подвалу;

шум, пыль и отсутствие приватности из-за близости к улице;

риск мародерства и нежелательных гостей в подъезде.

Для части украинцев первый этаж кажется практичным из-за легкого доступа, однако в 2025 году покупатели начали избегать его именно из соображений безопасности.

Какие этажи стали наиболее безопасными

Оптимальным выбором стали средние этажи — от второго до шестого. Это объясняется сочетанием комфорта и относительной безопасности:

легкий доступ к укрытиям и возможность быстро эвакуироваться;

стабильное давление воды и удобство в случае отключения лифта;

умеренная температура без резких перепадов;

меньшая уязвимость при обстрелах по сравнению с крайними этажами.

Украинцы начали называть такие этажи "золотой серединой".

Что еще учесть при покупке квартиры

В 2025 году правильный выбор этажа — лишь часть безопасной покупки. Важно обратить внимание и на другие детали:

состояние самого дома и крыши;

наличие обустроенного укрытия;

автономное отопление и резервные источники энергии;

репутация застройщика и качество строительных материалов.

Ранее мы рассказывали, чем опасны панельные дома. Ведь это быстрое жилищное решение 1960-1980-х годов до сих пор является домом для миллионов украинцев. Впрочем, их официальный срок эксплуатации составлял всего 40 лет, а это значит, что большинство этих сооружений уже исчерпали свой ресурс.

Также сообщалось, что хотя сталинки и хрущевки представляют разные эпохи и цели строительства (демонстрация могущества против преодоления жилищного кризиса), они до сих пор доминируют в городском пейзаже Украины. Наиболее значимое их отличие - это планировка, которая продолжает непосредственно влиять на комфорт жизни жителей сегодня.