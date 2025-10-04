Покупка квартири — який поверх найгірший для придбання нерухомості

Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році купівля квартири вже не обмежується красивим видом чи зручним плануванням. Питання поверху стало питанням безпеки. Українці почали замислюватися, як висота розташування житла впливає на захист від обстрілів, комфорт під час блекаутів і навіть доступ до укриттів.

За час війни особливо впав попит на останні поверхи, де переважно розміщались пентхауси, зазначає експертка з нерухомості Олена Бондарук. Також найбільш небезпечним вважаються останні три поверхи.

Чому останній поверх втратив популярність

У довоєнні роки верхні поверхи асоціювалися з престижем і панорамними краєвидами. Проте сьогодні останній поверх перетворився на зону підвищеного ризику.

Тут виникають такі проблеми:

утруднена евакуація під час сирен, особливо якщо ліфт не працює;

перебої з водопостачанням через слабкий тиск;

перегрів улітку та протікання даху після опадів;

залежність від ліфта під час відключення електроенергії.

За словами Бондарук, українці у 2025 році все частіше відмовлялися від купівлі квартир у верхніх поверхах, навіть якщо ціна суттєво знижувалася.

Чим небезпечний перший поверх квартири

Перший поверх традиційно вважається проблемним варіантом, а в умовах війни його мінуси лише посилилися, кажуть спеціалісти Центру нерухомості "ПаркІнвестКиїв".

Основні ризики:

найбільша вразливість під час обстрілів та ймовірність пошкоджень від вибухової хвилі;

підвищена вологість і холод через близькість до підвалу;

шум, пил і відсутність приватності через близькість до вулиці;

ризик мародерства та небажаних гостей у під’їзді.

Для частини українців перший поверх здається практичним через легкий доступ, проте у 2025 році покупці почали уникати його саме з міркувань безпеки.

Які поверхи стали найбільш безпечними

Оптимальним вибором стали середні поверхи — від другого до шостого. Це пояснюється поєднанням комфорту та відносної безпеки:

легкий доступ до укриттів і можливість швидко евакуюватися;

стабільний тиск води та зручність у разі відключення ліфта;

помірна температура без різких перепадів;

менша вразливість під час обстрілів порівняно з крайніми поверхами.

Українці почали називати такі поверхи "золотою серединою".

Що ще врахувати під час купівлі квартири

У 2025 році правильний вибір поверху — лише частина безпечної покупки. Важливо звернути увагу й на інші деталі:

стан самого будинку і даху;

наявність облаштованого укриття;

автономне опалення та резервні джерела енергії;

репутація забудовника та якість будівельних матеріалів.

Раніше ми розповідали, чим небезпечні панельні будинки. Адже це швидке житлове рішення 1960-1980-х років досі є домівками для мільйонів українців. Втім, їхній офіційний термін експлуатації складав лише 40 років, а це означає, що більшість цих споруд уже вичерпали свій ресурс.

Також повідомлялось, що хоча сталінки та хрущовки представляють різні епохи й цілі будівництва (демонстрація могутності проти подолання житлової кризи), вони досі домінують у міському пейзажі України. Найбільш значуща їхня відмінність — це планування, яке продовжує безпосередньо впливати на комфорт життя мешканців сьогодні.