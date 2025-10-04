Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Невдалий вибір — який поверх найгіршій для купівлі квартири

Невдалий вибір — який поверх найгіршій для купівлі квартири

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 10:50
Покупка квартири — який поверх найгірший для придбання нерухомості
Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році купівля квартири вже не обмежується красивим видом чи зручним плануванням. Питання поверху стало питанням безпеки. Українці почали замислюватися, як висота розташування житла впливає на захист від обстрілів, комфорт під час блекаутів і навіть доступ до укриттів.

За час війни особливо впав попит на останні поверхи, де переважно розміщались пентхауси, зазначає експертка з нерухомості Олена Бондарук. Також найбільш небезпечним вважаються останні три поверхи.

Реклама
Читайте також:

Чому останній поверх втратив популярність

У довоєнні роки верхні поверхи асоціювалися з престижем і панорамними краєвидами. Проте сьогодні останній поверх перетворився на зону підвищеного ризику.

Тут виникають такі проблеми:

  • утруднена евакуація під час сирен, особливо якщо ліфт не працює;
  • перебої з водопостачанням через слабкий тиск;
  • перегрів улітку та протікання даху після опадів;
  • залежність від ліфта під час відключення електроенергії.

За словами Бондарук, українці у 2025 році все частіше відмовлялися від купівлі квартир у верхніх поверхах, навіть якщо ціна суттєво знижувалася.

Чим небезпечний перший поверх квартири

Перший поверх традиційно вважається проблемним варіантом, а в умовах війни його мінуси лише посилилися, кажуть спеціалісти Центру нерухомості "ПаркІнвестКиїв".

Основні ризики:

  • найбільша вразливість під час обстрілів та ймовірність пошкоджень від вибухової хвилі;
  • підвищена вологість і холод через близькість до підвалу;
  • шум, пил і відсутність приватності через близькість до вулиці;
  • ризик мародерства та небажаних гостей у під’їзді.

Для частини українців перший поверх здається практичним через легкий доступ, проте у 2025 році покупці почали уникати його саме з міркувань безпеки.

Які поверхи стали найбільш безпечними

Оптимальним вибором стали середні поверхи — від другого до шостого. Це пояснюється поєднанням комфорту та відносної безпеки:

  • легкий доступ до укриттів і можливість швидко евакуюватися;
  • стабільний тиск води та зручність у разі відключення ліфта;
  • помірна температура без різких перепадів;
  • менша вразливість під час обстрілів порівняно з крайніми поверхами.

Українці почали називати такі поверхи "золотою серединою".

Що ще врахувати під час купівлі квартири

У 2025 році правильний вибір поверху — лише частина безпечної покупки. Важливо звернути увагу й на інші деталі:

  • стан самого будинку і даху;
  • наявність облаштованого укриття;
  • автономне опалення та резервні джерела енергії;
  • репутація забудовника та якість будівельних матеріалів.

Раніше ми розповідали, чим небезпечні панельні будинки. Адже це швидке житлове рішення 1960-1980-х років досі є домівками для мільйонів українців. Втім, їхній офіційний термін експлуатації складав лише 40 років, а це означає, що більшість цих споруд уже вичерпали свій ресурс.

Також повідомлялось, що хоча сталінки та хрущовки представляють різні епохи й цілі будівництва (демонстрація могутності проти подолання житлової кризи), вони досі домінують у міському пейзажі України. Найбільш значуща їхня відмінність — це планування, яке продовжує безпосередньо впливати на комфорт життя мешканців сьогодні.

нерухомість небезпека купити квартиру квартира багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації