Могут ли выселить из жилья человека с пропиской — правила в 2026 году

Выселение из жилья — может ли человек с пропиской остаться на улице
Несмотря на все цифровые реформы, вокруг прописки (которую теперь официально называют регистрацией места жительства) до сих пор крупа мифов. Многие почему-то убеждены, что штамп в паспорте или запись в Дії — это чуть ли не "броня" от выселения.
Регистрация места жительства — это лишь право пользоваться жильем, а не владеть им. В то же время выставить человека с вещами на улицу за один день тоже не получится, сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на статью 47 Конституции Украины.
"Никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда", — сказано в Основном законе.
Так что если собственник просто сменил замки, пока вы были на работе — это самоуправство, и закон здесь на стороне жильца, даже если он не собственник.
Основания для выселения из квартиры с пропиской
Сам факт наличия регистрации не делает вас неприкосновенным. Собственник вполне может пойти в суд. Чаще всего "билетом на выход" становится статья 116 Жилищного кодекса Украины.
Она позволяет выселять людей без предоставления другого жилья, если они:
- систематически портят квартиру;
- превратили жилье в офис, склад или притон (использование не по назначению);
- устраивают соседям "веселую жизнь" так, что совместное проживание становится невозможным.
На практике судья не поверит владельцу на слово. Нужны зафиксированные факты: протоколы полиции о нарушении тишины, акты от ОСМД о повреждении имущества или письменные жалобы соседей.
Как выписать человека из квартиры без его согласия
В 2026 году процедуры стали быстрее благодаря цифровизации, но судебный этап никуда не исчез. Если человек добровольно не снимается с регистрации, владельцу придется собирать доказательную базу.
Суды обычно смотрят на три вещи:
- Живет ли там человек фактически. Здесь помогут показания соседей и акты о непроживании более 6 месяцев.
- Кто платит за коммуналку. Квитанции — это железный аргумент.
- Социальный аспект. Если вы пытаетесь выписать ребенка, пенсионера или человека, которому реально некуда идти, суд будет максимально придирчивым.
При этом стоит помнить, что регистрация — это административная запись в реестре. Она не создает права собственности. Поэтому дальнейшая безопасность зависит от законности проживания и соблюдения правил общежития.
