Обновленная єОселя для ВПЛ и прифронтовых громад — что нужно знать перед заявкой

Программа "єОселя" в 2025 году стала важным инструментом для восстановления жилья украинцев, которые потеряли его из-за войны. Недавно в рамках инициативы заработал механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий, что открывает новые возможности, но и требует тщательной подготовки документов.

Этот механизм имеет ряд ключевых юридических нюансов, на которые следует обратить внимание еще до подачи заявления, пояснила юрист Богдана Гончар.

Кто может получить компенсацию по программе "єОселя"

По словам Гончар, законодательство четко определяет круг лиц, которые могут претендовать на государственную помощь.

"Право на компенсацию имеют внутренне перемещенные лица и граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, которые не владеют жильем на подконтрольной территории или не отчуждали его в течение последних 36 месяцев", — подчеркнула она.

Это положение призвано предотвратить дублирование выплат и злоупотребления, а также создает правовую базу для прозрачного контроля со стороны государства.

Важно, чтобы заявитель мог подтвердить статус ВПЛ и отсутствие права собственности на жилье — именно эти документы чаще всего вызывают трудности.

Как работает механизм "єОсели" с банками и ПФУ

Государство не выплачивает деньги непосредственно гражданину — механизм предусматривает участие банковских учреждений как финансовых посредников.

"Государство не перечисляет средства напрямую, а через банки, взаимодействующие с Пенсионным фондом. Это защищает государственный ресурс, но одновременно создает дополнительные административные шаги для заявителей", — говорит Гончар.

Поэтому желающим воспользоваться программой нужно не только соответствовать критериям, но и подготовить полный пакет документов:

справку ВПЛ или подтверждение регистрации на прифронтовой территории;

документы об отсутствии собственности;

заявление в банк, который сотрудничает с программой.

После проверки банком данные поступают в Пенсионный фонд, который принимает окончательное решение о компенсации.

Размер компенсации "єОсели" для ВПЛ

Механизм "єОсели" предусматривает несколько уровней финансовой поддержки:

до 70% первого взноса, но не более 30% стоимости жилья;

до 70% ежемесячного платежа в течение первого года кредитования, но не более 150 тыс. грн;

до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы.

Эти средства фактически являются целевой субсидией, привязанной к условиям кредитования, и формируют прозрачные рамки взаимных прав и обязанностей государства и граждан.

Ограничения "єОселі" для ВПЛ и прифронтовых территорий

По словам юриста, программа имеет возрастные и стоимостные ограничения по жилью — оно не может превышать определенную цену или быть слишком старым.

"Такие пределы соответствуют международной практике, где государство стимулирует приобретение экономически обоснованного жилья. Это повышает эффективность использования бюджетных средств и поддерживает инвестиционную привлекательность рынка", — отметила Гончар.

Отдельное внимание стоит уделить процентным ставкам кредита. Для льготных категорий граждан (военные, медики, педагоги) ставка составляет 3%, для остальных — 7%.

Такой подход, по словам Гончар, является "механизмом социальной справедливости", который стимулирует специалистов оставаться в регионах, приближенных к фронту.

Какие документы нужно подготовить для участия

Чтобы избежать отказа, юристы советуют заранее подготовить полный пакет документов, в частности:

Паспорт и код налогоплательщика. Справку о статусе ВПЛ или о регистрации на прифронтовой территории. Документ, подтверждающий отсутствие права собственности на жилье. Подтверждение доходов (по требованию банка).

"По моему опыту, самое сложное — это подтвердить отсутствие жилья на подконтрольной территории. Лучше собрать документы заранее, чтобы избежать задержек", — посоветовала юрист.

Как сообщалось, чтобы получить ипотеку по программе "єОселя", необходимо иметь определенный уровень ежемесячного дохода.

Также для участия в программе сначала нужно определить, какие именно квартиры соответствуют требованиям "єОсели" и доступны для покупки.