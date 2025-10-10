Видео
Україна
Дата публикации 10 октября 2025 14:32
Обновленная єОселя для ВПЛ и прифронтовых громад — что нужно знать перед заявкой
Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа "єОселя" в 2025 году стала важным инструментом для восстановления жилья украинцев, которые потеряли его из-за войны. Недавно в рамках инициативы заработал механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий, что открывает новые возможности, но и требует тщательной подготовки документов.

Этот механизм имеет ряд ключевых юридических нюансов, на которые следует обратить внимание еще до подачи заявления, пояснила юрист Богдана Гончар.

Читайте также:

Кто может получить компенсацию по программе "єОселя"

По словам Гончар, законодательство четко определяет круг лиц, которые могут претендовать на государственную помощь.

"Право на компенсацию имеют внутренне перемещенные лица и граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, которые не владеют жильем на подконтрольной территории или не отчуждали его в течение последних 36 месяцев", — подчеркнула она.

Это положение призвано предотвратить дублирование выплат и злоупотребления, а также создает правовую базу для прозрачного контроля со стороны государства.

Важно, чтобы заявитель мог подтвердить статус ВПЛ и отсутствие права собственности на жилье — именно эти документы чаще всего вызывают трудности.

Как работает механизм "єОсели" с банками и ПФУ

Государство не выплачивает деньги непосредственно гражданину — механизм предусматривает участие банковских учреждений как финансовых посредников.

"Государство не перечисляет средства напрямую, а через банки, взаимодействующие с Пенсионным фондом. Это защищает государственный ресурс, но одновременно создает дополнительные административные шаги для заявителей", — говорит Гончар.

Поэтому желающим воспользоваться программой нужно не только соответствовать критериям, но и подготовить полный пакет документов:

  • справку ВПЛ или подтверждение регистрации на прифронтовой территории;
  • документы об отсутствии собственности;
  • заявление в банк, который сотрудничает с программой.

После проверки банком данные поступают в Пенсионный фонд, который принимает окончательное решение о компенсации.

Размер компенсации "єОсели" для ВПЛ

Механизм "єОсели" предусматривает несколько уровней финансовой поддержки:

  • до 70% первого взноса, но не более 30% стоимости жилья;
  • до 70% ежемесячного платежа в течение первого года кредитования, но не более 150 тыс. грн;
  • до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы.

Эти средства фактически являются целевой субсидией, привязанной к условиям кредитования, и формируют прозрачные рамки взаимных прав и обязанностей государства и граждан.

Ограничения "єОселі" для ВПЛ и прифронтовых территорий

По словам юриста, программа имеет возрастные и стоимостные ограничения по жилью — оно не может превышать определенную цену или быть слишком старым.

"Такие пределы соответствуют международной практике, где государство стимулирует приобретение экономически обоснованного жилья. Это повышает эффективность использования бюджетных средств и поддерживает инвестиционную привлекательность рынка", — отметила Гончар.

Отдельное внимание стоит уделить процентным ставкам кредита. Для льготных категорий граждан (военные, медики, педагоги) ставка составляет 3%, для остальных — 7%.

Такой подход, по словам Гончар, является "механизмом социальной справедливости", который стимулирует специалистов оставаться в регионах, приближенных к фронту.

Какие документы нужно подготовить для участия

Чтобы избежать отказа, юристы советуют заранее подготовить полный пакет документов, в частности:

  1. Паспорт и код налогоплательщика.
  2. Справку о статусе ВПЛ или о регистрации на прифронтовой территории.
  3. Документ, подтверждающий отсутствие права собственности на жилье.
  4. Подтверждение доходов (по требованию банка).

"По моему опыту, самое сложное — это подтвердить отсутствие жилья на подконтрольной территории. Лучше собрать документы заранее, чтобы избежать задержек", — посоветовала юрист.

Как сообщалось, чтобы получить ипотеку по программе "єОселя", необходимо иметь определенный уровень ежемесячного дохода.

Также для участия в программе сначала нужно определить, какие именно квартиры соответствуют требованиям "єОсели" и доступны для покупки.

недвижимость ВПЛ єОселя купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
