Объединение кухни и комнаты в хрущевке: мечта, которая может вылезти боком

Хрущевка в Киеве.

Перепланировка старых квартир кажется простым способом сделать жилье современным. Особенно популярная идея — объединить кухню с комнатой и получить студию. Но в хрущевках это часто не просто сложно, а прямо запрещено законом.

Объединение кухни с газовой плитой

Если у вас газ, просто снести перегородку не получится. По нормам безопасности кухня с плитой должна быть изолирована, отмечают эксперты компании Meter.

Почему так? Потому что в случае утечки газ должен остаться в одном помещении, а не заполнить всю квартиру, пока вы спите.

Если вы все же снесете стену "втихаря", готовьтесь к проблемам: такую квартиру невозможно будет легально продать, подарить или переоформить в качестве наследства. Она просто повиснет в воздухе.

Несущая стена в хрущевке

Во многих сериях хрущевок стена между кухней и комнатой держит на себе плиты перекрытия. Полный демонтаж здесь — это не просто нарушение, это угроза всему подъезду.

Максимум, на что можно рассчитывать — небольшой проем, но только с мощным металлическим усилением и кучей разрешений от инженеров. Получить такую бумажку сейчас — та еще задача.

Штраф за незаконную перепланировку квартиры

Рано или поздно о перепланировке узнают. Либо газовая служба придет с проверкой, либо соседи, у которых пошли трещины по потолку, напишут жалобу.

Последствия стандартные, но болезненные: немалый штраф и требование вернуть все "как было" за свой счет.

Отдельная боль — это вентиляция. Если вы ее случайно зацепите во время ремонта, судебные тяжбы гарантированы.

Как законно объединить кухню и комнату

Если плита электрическая и стена не несущая — вам повезло, шансы на легализацию высоки. Но что делать владельцам газифицированных квартир?

Есть рабочий компромисс — раздвижные перегородки. Формально вы соблюдаете закон (кухня отделена), а фактически — получаете то же пространство, когда они открыты.

Что нужно знать при покупке квартиры на вторичке

При выборе жилья стоит ориентироваться на современный жилой фонд, ведь дома с солидным возрастом часто скрывают критические технические недостатки, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет - я бы вообще на них не смотрела, — говорит эксперт.

Главная проблема заключается в изношенности сетей, которые просто не выдерживают мощности современных электроприборов и бойлеров.

Кроме внутренних проблем, владельцы старого фонда нередко становятся заложниками устаревшей инфраструктуры целого массива.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", — отмечает Берещак, напоминая о рисках постоянных аварийных работ.

Даже дорогой ремонт в квартире не спасет от гнилых магистралей за пределами подъезда или низкого качества коммунальных услуг. Поэтому инвестиция в новостройки до 15 лет является наиболее рациональным шагом с точки зрения дальнейшей эксплуатации и комфорта.

Как сообщалось, на украинском вторичном рынке оживился интерес к жилью старого фонда, где основными конкурентами остаются сталинки и хрущевки. Выбор между ними обычно зависит от бюджета и цели покупки, а существенная разница в цене заставляет покупателей тщательно сравнивать эти сегменты.

Также мы рассказывали, что выбирая хрущевку, вы фактически меняете комфорт современных сетей на уют старых зеленых дворов и удобную локацию. Однако за привлекательным ценником часто скрываются изношенные трубы и алюминиевая проводка, поэтому такая экономия рискует превратиться в бесконечную и очень дорогую реконструкцию.