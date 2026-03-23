Об’єднання кухні та кімнати в хрущовці: мрія, яка може вилізти боком

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Перепланування старих квартир здається простим способом зробити житло сучасним. Особливо популярна ідея — об’єднати кухню з кімнатою та отримати студію. Але в хрущовках це часто не просто складно, а прямо заборонено законом.

Редакція Новини.LIVE розповідає про перепланування хрущовки: які існують причини для заборони об'єднання кухні та кімнати.

Об'єднання кухні з газовою плитою

Якщо у вас газ, просто знести перегородку не вийде. За нормами безпеки кухня з плитою має бути ізольованою, зазначають експерти компанії Meter.

Чому так? Бо в разі витоку газ має залишитися в одному приміщенні, а не заповнити всю квартиру, поки ви спите.

Якщо ви все ж знесете стіну "тишком-нишком", готуйтеся до проблем: таку квартиру неможливо буде легально продати, подарувати чи переоформити як спадщину. Вона просто зависне в повітрі.

Несуча стіна у хрущовці

У багатьох серіях хрущовок стіна між кухнею та кімнатою тримає на собі плити перекриття. Повний демонтаж тут — це не просто порушення, це загроза всьому під’їзду.

Максимум, на що можна розраховувати — невеликий проріз, але тільки з потужним металевим підсиленням і купою дозволів від інженерів. Отримати такий папірець зараз — те ще завдання.

Штраф за незаконне перепланування квартири

Рано чи пізно про перепланування дізнаються. Або газова служба прийде з перевіркою, або сусіди, у яких пішли тріщини по стелі, напишуть скаргу.

Наслідки стандартні, але болючі: чималий штраф і вимога повернути все "як було" за власний кошт.

Окремий біль — це вентиляція. Якщо ви її випадково зачепите під час ремонту, судові тяганини гарантовані.

Як законно обєднати кухню і кімнату

Якщо плита електрична і стіна не несуча — вам пощастило, шанси на легалізацію високі. Але що робити власникам газифікованих квартир? Є робочий компроміс — розсувні перегородки. Формально ви дотримуєтесь закону (кухня відокремлена), а фактично — отримуєте той самий простір, коли вони відчинені.

Що треба знати при купівлі квартири на вторинці

При виборі житла варто орієнтуватися на сучасний житловий фонд, адже будинки з солідним віком часто приховують критичні технічні вади, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась, — каже експертка.

Головна проблема полягає в зношеності мереж, які просто не витримують потужності сучасних електроприладів та бойлерів.

Окрім внутрішніх негараздів, власники старого фонду нерідко стають заручниками застарілої інфраструктури цілого масиву.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — наголошує Берещак, нагадуючи про ризики постійних аварійних робіт.

Навіть дорогий ремонт у квартирі не врятує від гнилих магістралей за межами під’їзду чи низької якості комунальних послуг. Тому інвестиція в новобудови до 15 років є найбільш раціональним кроком з погляду подальшої експлуатації та комфорту.

