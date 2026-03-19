Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цены на квартиры в сталинках и хрущевках: где жилье дорожает быстрее

Цены на квартиры в сталинках и хрущевках: где жилье дорожает быстрее

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 14:32
Старые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На вторичном рынке жилья Украины старые дома снова оказались в центре внимания. Покупатели все чаще выбирают между сталинками и хрущевками, но мотивы разные — от инвестиций до быстрого заселения. Эти два сегмента демонстрируют разную динамику цен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких домах выгоднее покупать квартиры.

Цены на квартиры в сталинках и хрущевках

По состоянию на 18 марта 2026 года, согласно данным портала ЛУН, разрыв в стоимости между этими типами домов стал еще заметнее. Если вы присматриваетесь к сталинке, готовьтесь платить в среднем на 300-350 долларов больше за каждый квадратный метр, чем в панельной или кирпичной хрущевке.

Такая разница вполне оправдана: вы получаете не просто стены, а пространство, где "дышится легче" благодаря высоким потолкам и лучшей архитектуре.

Хрущевки остаются дешевле из-за компактности и более простых планировок. Но именно более низкая общая сумма делает их доступными для большинства покупателей.

 

Цены на квартиры в сталинках и хрущевках: где жилье дорожает быстрее - фото 1
Цены на квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Почему сталинки дорожают быстрее

Основной драйвер роста цен на сталинки — это их ограниченное количество и монументальность. В 2026 году покупатели стали очень придирчивыми к звукоизоляции и сохранению тепла, а толстые кирпичные стены этих домов справляются с этим идеально.

Кроме того, большинство таких объектов расположены в "золотых" локациях города. Это делает их стабильным активом, который почти не обесценивается, даже когда рынок штормит.

Почему хрущевки продаются быстрее

Секрет успеха хрущевок максимально прост — это "честная цена" за возможность жить отдельно. Из-за небольшой общей площади финальный чек за квартиру получается подъемным для молодых семей или тех, кто покупает жилье под аренду.

Такие объекты вылетают с рынка за считанные дни, так как спрос на дешевые квадратные метры всегда превышает предложение.

Что влияет на цену квартир в старых домах

Сейчас мало просто выбрать тип дома, надо смотреть на детали. В 2026 году критически важными стали "низкие" этажи (с 1-го по 3-й), поскольку они не зависят от работы лифтов.

Также наличие газа и близость к метро добавляют к стоимости объекта солидные бонусы. Даже в соседних подъездах цена может существенно отличаться, если в одном есть автономное отопление или закрытый двор.

Какую квартиру выгоднее купить в 2026 году

Если цель — сохранить деньги и заработать на росте цены, сталинки выглядят сильнее. Они дорожают стабильнее и привлекают более платежеспособный спрос.

Если же важна скорость сделки или сдача в аренду - хрущевки остаются практичным выбором. Они дешевле на старте и быстрее продаются.

Как быстро заработать на недвижимости в 2026 году

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии Новини.LIVE, получить прибыль от недвижимости за год вполне реально, однако это уже давно не является гарантированным результатом для каждого.

Времена, когда инвестиция в любой фундамент автоматически приносила деньги, остались в прошлом, поэтому сейчас критически важно анализировать реальные условия рынка, а не маркетинговые обещания.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране", — отмечает Иванчук, акцентируя на важности глубокого анализа конкретной локации.

Для краткосрочных вложений наиболее оправданным выбором остаются мегаполисы, где постоянная циркуляция капитала позволяет инвестору чувствовать себя увереннее.

"Главные плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и более стабильная ликвидность, что позволяет оперативно обналичить при необходимости", — подчеркивает эксперт.

В то же время стоит помнить, что значительная конкуренция в крупных городах и высокая стоимость входа могут существенно уменьшить чистый доход. В конце концов, успех сегодня зависит не от везения, а от способности вовремя разглядеть жизнеспособность объекта в меняющейся среде.

Как сообщалось, многие покупатели квартир в хрущевках попадают в ловушку косметического ремонта, очаровываясь новыми обоями и металлопластиковыми окнами. В погоне за опрятной картинкой они забывают проверить состояние коммуникаций, что впоследствии выливается в огромные непредвиденные расходы. Эмоциональный выбор в пользу визуального комфорта часто становится началом дорогостоящей технической катастрофы.

Также мы рассказывали, что сталинки удерживают прочные позиции на украинском рынке недвижимости, привлекая покупателей престижным расположением в центрах городов. Однако за величественными фасадами и высокими потолками нередко скрываются технические проблемы, о которых агенты по продажам предпочитают не упоминать.

цены на квартиры деньги хрущевки купить квартиру Сталинка
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации