Цены на квартиры в сталинках и хрущевках: где жилье дорожает быстрее

Старые дома в Киеве.

На вторичном рынке жилья Украины старые дома снова оказались в центре внимания. Покупатели все чаще выбирают между сталинками и хрущевками, но мотивы разные — от инвестиций до быстрого заселения. Эти два сегмента демонстрируют разную динамику цен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких домах выгоднее покупать квартиры.

Цены на квартиры в сталинках и хрущевках

По состоянию на 18 марта 2026 года, согласно данным портала ЛУН, разрыв в стоимости между этими типами домов стал еще заметнее. Если вы присматриваетесь к сталинке, готовьтесь платить в среднем на 300-350 долларов больше за каждый квадратный метр, чем в панельной или кирпичной хрущевке.

Такая разница вполне оправдана: вы получаете не просто стены, а пространство, где "дышится легче" благодаря высоким потолкам и лучшей архитектуре.

Хрущевки остаются дешевле из-за компактности и более простых планировок. Но именно более низкая общая сумма делает их доступными для большинства покупателей.

Почему сталинки дорожают быстрее

Основной драйвер роста цен на сталинки — это их ограниченное количество и монументальность. В 2026 году покупатели стали очень придирчивыми к звукоизоляции и сохранению тепла, а толстые кирпичные стены этих домов справляются с этим идеально.

Кроме того, большинство таких объектов расположены в "золотых" локациях города. Это делает их стабильным активом, который почти не обесценивается, даже когда рынок штормит.

Почему хрущевки продаются быстрее

Секрет успеха хрущевок максимально прост — это "честная цена" за возможность жить отдельно. Из-за небольшой общей площади финальный чек за квартиру получается подъемным для молодых семей или тех, кто покупает жилье под аренду.

Такие объекты вылетают с рынка за считанные дни, так как спрос на дешевые квадратные метры всегда превышает предложение.

Что влияет на цену квартир в старых домах

Сейчас мало просто выбрать тип дома, надо смотреть на детали. В 2026 году критически важными стали "низкие" этажи (с 1-го по 3-й), поскольку они не зависят от работы лифтов.

Также наличие газа и близость к метро добавляют к стоимости объекта солидные бонусы. Даже в соседних подъездах цена может существенно отличаться, если в одном есть автономное отопление или закрытый двор.

Какую квартиру выгоднее купить в 2026 году

Если цель — сохранить деньги и заработать на росте цены, сталинки выглядят сильнее. Они дорожают стабильнее и привлекают более платежеспособный спрос.

Если же важна скорость сделки или сдача в аренду - хрущевки остаются практичным выбором. Они дешевле на старте и быстрее продаются.

Как быстро заработать на недвижимости в 2026 году

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии Новини.LIVE, получить прибыль от недвижимости за год вполне реально, однако это уже давно не является гарантированным результатом для каждого.

Времена, когда инвестиция в любой фундамент автоматически приносила деньги, остались в прошлом, поэтому сейчас критически важно анализировать реальные условия рынка, а не маркетинговые обещания.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране", — отмечает Иванчук, акцентируя на важности глубокого анализа конкретной локации.

Для краткосрочных вложений наиболее оправданным выбором остаются мегаполисы, где постоянная циркуляция капитала позволяет инвестору чувствовать себя увереннее.

"Главные плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и более стабильная ликвидность, что позволяет оперативно обналичить при необходимости", — подчеркивает эксперт.

В то же время стоит помнить, что значительная конкуренция в крупных городах и высокая стоимость входа могут существенно уменьшить чистый доход. В конце концов, успех сегодня зависит не от везения, а от способности вовремя разглядеть жизнеспособность объекта в меняющейся среде.

