Идеальная праздничная зона — рождественский декор Дженнифер Энистон, который легко повторить дома

Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Создание теплых праздничных новогодних зон в доме давно стало традицией, и именно зимой хочется спокойствия, мягкости и уюта. Особенно после ужина, когда вся атмосфера будто сама просит собраться у огня.

Именно такое настроение сформировала у себя дома Дженнифер Энистон, обустроив пространство, сочетающее классику, комфорт и визуальную гармонию, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Рождественский декор дома Энистон

Как видно на видео в Instagram актрисы, в центре интерьера стоит пушистая елка с теплыми огоньками и яркими украшениями, которые создают мягкое сияние.

Фокус всегда начинается с елки, говорят дизайнеры, и пример актрисы лишь подтверждает это.

Объемные ветви, свет и сочетание цветов формируют эффект праздника без лишних деталей.

Где повесить новогодние носки

Энистон использовала нестандартное решение — разместила носки рядом со сложенными дровами. Это выглядит естественно, тепло и вполне заменяет традиционную каминную стену.

Такой прием легко повторить, если дом не имеет классической полки над камином. Текстуры создают атмосферу лучше любых трендов, отмечают эксперты.

Идеи, которые стоит повторить:

комбинирование дерева, текстиля и теплого света;

использование природных материалов;

минимизация чрезмерной декорации.

Цвета Рождества, которые никогда не стареют

В этом сезоне дизайнеры советуют присмотреться к глубоким тонам.

"Этой зимой будут доминировать золото, металлические оттенки и насыщенные цвета, создающие роскошное и одновременно традиционное настроение", — отмечает эксперт рождественских трендов Элизабет Маршалл.

Она подчеркивает, что глубокий гранат, темно-зеленый, сливовый и бирюзовый прекрасно сочетаются с золотом, возвращая ощущение ностальгии и тепла.

Классическая палитра включает:

красный, зеленый, золотой;

стеклянные шарики с традиционными мотивами;

звезду или ангела как завершающий акцент.

Как выбрать правильную рождественскую елку

Маршалл советует начинать именно с дерева — главное выбрать елку, которая идеально подходит по размеру и создает ощущение торжественности.

Не важно искусственная она или настоящая - важно, чтобы декор был продуманным и эмоциональным.

"Классическая елка узнаваема по украшениям", — добавляет эксперт.

Именно они создают стиль, передают воспоминания и поддерживают атмосферу, которая возвращается ежегодно.

Как сообщалось, ежегодно люди ищут новые идеи для праздничного декора, но Марта Стюарт, известная как "королева домашнего уюта", доказала, что классика остается лучшим выбором. Она удивила экспертов интерьера, представив серебряную винтажную елку. Этот эффектный элемент декора, продемонстрированный одной из самых влиятельных женщин США, выглядит идеально даже без единой дополнительной игрушки.

Также мы рассказывали, что кухня традиционно становится сердцем новогодних праздников, наполняясь ароматами мандаринов, глинтвейна и свежей выпечки. Чтобы усилить эту атмосферу и привлечь удачу, стоит добавить тематический декор, особенно детали в стиле грядущего года Красной Огненной Лошади. Эти правильно подобранные праздничные элементы создадут непревзойденный уют в вашем доме.