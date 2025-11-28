Ідеальна святкова зона — різдвяний декор Дженніфер Еністон, який легко повторити вдома

Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Створення теплих святкових новорічних зон у домі давно стало традицією, і саме взимку хочеться спокою, м’якості та затишку. Особливо після вечері, коли вся атмосфера ніби сама просить зібратися біля вогню.

Саме такий настрій сформувала у себе вдома Дженніфер Еністон, облаштувавши простір, що поєднує класику, комфорт і візуальну гармонію, пише видання Homes & Gardens.

Різдвяний декор вдома Еністон

Як видно на відео в Instagram акторки, у центрі інтер’єру стоїть пухнаста ялинка з теплими вогниками та яскравими прикрасами, які створюють м’яке сяйво.

Фокус завжди починається з ялинки, кажуть дизайнери, і приклад акторки лише підтверджує це.

Об’ємні гілки, світло та поєднання кольорів формують ефект свята без зайвих деталей.

Де повісити новорічні шкарпетки

Еністон використала нестандартне рішення — розмістила шкарпетки поруч зі складеними дровами. Це виглядає природно, тепло та цілком замінює традиційний камінний мур.

Такий прийом легко повторити, якщо будинок не має класичної полиці над каміном. Текстури створюють атмосферу краще за будь-які тренди, наголошують експерти.

Ідеї, що варто повторити:

комбінування дерева, текстилю та теплого світла;

використання природних матеріалів;

мінімізація надмірної декорації.

Кольори Різдва, які ніколи не старіють

Цього сезону дизайнери радять придивитися до глибоких тонів.

"Цієї зими домінуватимуть золото, металеві відтінки та насичені кольори, що створюють розкішний і водночас традиційний настрій", — наголошує експертка різдвяних трендів Елізабет Маршалл.

Вона підкреслює, що глибокий гранат, темно-зелений, сливовий і бірюзовий чудово поєднуються із золотом, повертаючи відчуття ностальгії та тепла.

Класична палітра включає:

червоний, зелений, золотий;

скляні кульки з традиційними мотивами;

зірку або ангела як завершальний акцент.

Як вибрати правильну різдвяну ялинку

Маршалл радить починати саме з дерева — головне вибрати ялинку яка ідеально підходить за розміром та створює відчуття урочистості.

Не важливо штучна вона чи справжня — важливо, щоб декор був продуманим та емоційним.

"Класична ялинка впізнавана за прикрасами", — додає експертка.

Саме вони створюють стиль, передають спогади та підтримують атмосферу, яка повертається щороку.

Як повідомлялось, щороку люди шукають нові ідеї для святкового декору, але Марта Стюарт, відома як "королева домашнього затишку", довела, що класика залишається найкращим вибором. Вона здивувала експертів інтер'єру, представивши срібну вінтажну ялинку. Цей ефектний елемент декору, продемонстрований однією з найвпливовіших жінок США, виглядає ідеально навіть без жодної додаткової іграшки.

Також ми розповідали, що кухня традиційно стає серцем новорічних свят, наповнюючись ароматами мандаринів, глінтвейну та свіжої випічки. Щоб посилити цю атмосферу та залучити удачу, варто додати тематичний декор, особливо деталі у стилі прийдешнього року Червоного Вогняного Коня. Ці правильно підібрані святкові елементи створять неперевершений затишок у вашій оселі.