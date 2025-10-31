Дизайн интерьера — винтажная елка Марты Стюарт вернула смелый ретро-тренд (фото)

Марта Стюарт. Фото: Reuters

Каждый год люди ищут новые идеи для праздничного декора, но иногда лучшее решение — возвращение к классике. Именно это сделала королева домашнего уюта Марта Стюарт, поразив экспертов по дизайну интерьера.

Одна из самых известных и влиятельных женщин США показала серебряную винтажную елку, которая не нуждается ни в одной игрушке, пишет издание Homes & Gardens.

Блестящее дерево Марты стало примером возрождения тренда 1950-х, когда подобные алюминиевые елки изготавливали миллионами по всей Америке. В период с 1958 по 1969 год они символизировали современность и простоту, а сегодня снова становятся частью эко-эстетики и ностальгии.

"У меня есть несколько старинных алюминиевых деревьев разных размеров с ветвями, заканчивающимися розетками. Они хороши даже без украшений", — делится Марта Стюарт.

Фото: marthastewart/Instagram

Почему винтажная елка без украшений стала трендом

Современные дизайнеры отмечают: мода на ностальгию уверенно захватывает праздничный декор.

"Ностальгия стала главным мотивом этого Рождества — все больше людей выбирают предметы, напоминающие о детстве", — объясняет дизайнер Виктория Робинсон.

Причины популярности очевидны:

Экологичность — старые алюминиевые деревья не нуждаются в замене, не осыпаются и могут служить десятилетиями. Простота ухода — не нужно тратить часы на украшение. Стильность — металлический блеск создает эффект "праздника без излишеств".

Такое дерево не просто декор, а манифест — против избытка, за осознанность и комфорт.

Как создать ретро-атмосферу в собственном доме

Винтажная эстетика легко адаптируется к любому интерьеру. Если не хотите возвращать в 50-е полностью, стоит добавить лишь несколько деталей:

керамическая елка или гирлянда из лампочек — небольшой, но выразительный акцент;

искусственный снег и олени из пластика или металла — создают атмосферу старинных праздников;

комбинация цветов — серебро, бронза и голубизна выглядят современно и одновременно тепло.

Марта Стюарт советует сочетать несколько деревьев разных оттенков и высот, чтобы создать объемную композицию. Ее собственная елка стоит в металлическом подносе, засыпанном искусственным снегом и украшенном миниатюрными оленями — простой, но элегантный штрих.

Как повторить идею Марты Стюарт дома

Чтобы воссоздать этот стиль, не обязательно иметь оригинальное дерево 1950-х. В интернет-магазинах сегодня доступны реплики из алюминия или блестящего пластика.

Советы дизайнеров:

Выбирайте елки разной высоты для гармоничного многоуровневого эффекта. Добавьте натуральные элементы — шишки, ветви омелы или можжевельника. Используйте минимум цвета — главное, чтобы композиция "дышала воздухом".

"Даже небольшой винтажный акцент — это способ подарить дому тепло воспоминаний", — говорит Робинсон.

В мире, где технологии и искусственный блеск становятся нормой, возвращение к прошлому имеет особую силу. Винтажная елка напоминает, что праздничное настроение не в количестве гирлянд, а в ощущении уюта.

"Марта Стюарт в очередной раз доказала: чтобы быть стильным, не нужно перегружать пространство — иногда достаточно одного точного акцента, который пробуждает воспоминания", — пишет издание.

