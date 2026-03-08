Право собственности на квартиру — как из-за одного пропущенного документа можно потерять жилье

Как не потерять квартиру во время сделки. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие покупатели квартир ошибочно считают визит в нотариус стопроцентной защитой от рисков. Однако юридическое оформление бумаг не всегда гарантирует реальный переход права собственности, ведь даже официально заверенное соглашение может скрывать подводные камни.

Как сообщает Новини.LIVE, адвокат Наталья Чацкис рассказала о деле, которое уже несколько лет рассматривается в судах. Покупатель заплатил за квартиру 200 тысяч долларов, но владельцем так и не стал.

По словам юристки, ситуация выглядела обычной: к нотариусу пришли продавец, риелтор и покупатель. Договор купли-продажи подписали, деньги передали, а продавец покинул офис.

"Оформленный на бумаге договор — это еще не все. Он должен пройти государственную регистрацию", — объясняет Чацкис.

Именно во время этой процедуры и выяснилось, что на квартиру наложен запрет на отчуждение.

Проверка квартиры перед покупкой

Проблема заключалась в том, что запрет существовал в реестре еще за неделю до подписания договора. Фактически продать такую квартиру было невозможно.

"У покупателей даже не было адвоката, который бы объяснил риски. Они доверились риелтору, который сказал, что все проверил нотариус", — отметила юрист.

Ситуация осложнилась еще больше, когда нотариус выяснил, что человек, который получил деньги, вообще не был владельцем квартиры. Паспорт, который он показал во время сделки, оказался поддельным.

Реальному владельцу позвонили только на следующий день. Он подтвердил, что не продавал жилье и на сделке не был.

Как не потерять право собственности на квартиру

Юрист советует придерживаться нескольких правил безопасности при сделках с недвижимостью.

Прежде всего покупатели должны сами выбирать нотариуса. Это уменьшает риск неформальных договоренностей между продавцом и посредниками.

"Это не требование закона, а требование здравого смысла", — подчеркнула Чацкис.

Еще одно важное правило — не передавать деньги, пока право собственности не зарегистрировано в государственном реестре.

Иногда процедура регистрации может длиться дольше из-за технических сбоев. Но все стороны сделки должны оставаться у нотариуса до завершения процесса.

Какие проверки нужно сделать перед покупкой

Чацкис советует не полагаться только на нотариуса и самостоятельно контролировать проверки.

Перед подписанием договора стоит получить и пересмотреть:

выписку из реестра прав на недвижимость;

информацию об обременениях и запретах;

историю владельцев квартиры;

данные о судебных спорах.

"Все выписки из реестров надо требовать показать еще до того, как вы подписываете договор и передаете деньги", — подчеркнула адвокат.

Она подчеркнула, что сделки с недвижимостью — это операции на сотни тысяч долларов, поэтому экономия на проверках или юридическом сопровождении может обернуться годами судов и потерянными средствами.

Фиктивное дарение квартиры вместо продажи

Попытки выдать реальную продажу недвижимости за подарок часто становятся источником больших проблем для обеих сторон. Нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн предупредила, что такая практика имеет целью лишь сокрытие истинной сути сделки, однако закон легко разоблачает подобные манипуляции.

"Если суд установит, что дарение было заключено с целью скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной", — отмечает эксперт, добавляя, что в таком случае имущество просто вернется к предыдущему владельцу.

Кроме аннулирования договора, участники схемы рискуют получить немалые штрафы и доначисление налогов, которые они пытались обойти.

Юридические последствия могут быть еще жестче, ведь по словам специалиста, "в случаях умышленного введения в заблуждение государственных органов может быть применена гражданская или уголовная ответственность".

Фактически, кажущаяся экономия на сборах превращается в судебные тяжбы и потерю репутации. Поэтому оформление документов должно четко соответствовать реальным намерениям сторон, чтобы избежать обвинений в мошенничестве.

Как сообщалось, переоформление квартиры в Украине требует не просто подписей, но и заранее подготовленного бюджета на обязательные платежи. Некоторые из этих расходов фиксированы законом, тогда как другие определяются сугубо индивидуальными договоренностями между покупателем и продавцом.

Также мы рассказывали, что законодательство позволяет детям владеть недвижимостью наравне со взрослыми, что значительно усложняет процедуру выкупа долей в таком имуществе. Особенно ощутимыми эти юридические нюансы становятся при разделе жилья между бывшими супругами, превращая обычную сделку в длительный и кропотливый процесс.