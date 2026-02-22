Сколько стоит переоформление квартиры в Украине в 2026 году

Переоформление квартиры в Украине в 2026 году - это не только подписание договора, но и четкий перечень обязательных платежей. Часть из них устанавливает государство, другие зависят от условий сделки и договоренностей сторон.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на законодательство рассказывает, как рассчитать полную сумму дополнительных расходов при сделках с недвижимостью.

Налоговая нагрузка при сделках с недвижимостью

Основной объем платежей регулируется статьей 172 Налогового кодекса Украины. Здесь действует правило "выдержки" имущества:

0% налога . Если вы продаете жилье впервые за календарный год, владеете им более трех лет или получили его в наследство (согласно п. 172.1 НКУ). В этом случае вы освобождаетесь от НДФЛ;

. Если вы продаете жилье впервые за календарный год, владеете им более трех лет или получили его в наследство (согласно п. 172.1 НКУ). В этом случае вы освобождаетесь от НДФЛ; 5% НДФЛ . Уплачивается при второй продаже за год или если квартира в собственности менее 3 лет;

. Уплачивается при второй продаже за год или если квартира в собственности менее 3 лет; 18% НДФЛ . Применяется для третьей и последующих продаж в течение года (п. 172.2 НКУ), а также для продавцов-нерезидентов.

. Применяется для третьей и последующих продаж в течение года (п. 172.2 НКУ), а также для продавцов-нерезидентов. 5% военный сбор на операции с недвижимостью.

Обязательные сборы и пошлины

Кроме НДФЛ, существуют два "зеркальных" платежа по 1%:

Государственная пошлина (1%). Регулируется Декретом Кабинета министров "О государственной пошлине". Обычно ее платит продавец, но на практике стороны часто делят эту сумму пополам. Сбор в Пенсионный фонд (1%). Согласно Закону "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", этот платеж ложится на плечи покупателя.

Те, кто покупает жилье впервые, имеют право на освобождение от этого сбора, однако вернуть эти средства чаще всего удается только через суд.

Сколько берет нотариус за переоформление квартиры

Без нотариуса сделка невозможна (статья 657 Гражданского кодекса Украины). Государственные нотариусы берут меньше, но очереди и бюрократия заставляют большинство идти к частным.

В 2026 году услуги нотариуса (проверка реестров, подготовка договора, регистрация права собственности) стартуют от 10 000-15 000 грн в зависимости от региона и сложности проверок, отмечают в АН "Маяк".

Сколько стоит оценка квартиры

Нотариус не имеет права заверить сделку без отчета об оценке, поскольку именно от оценочной стоимости (или суммы договора, если она выше) считаются налоги.

Вы можете попробовать сделать самостоятельную оценку через сервис Фонда госимущества, но если система выдаст неадекватную цену (слишком высокую), придется обращаться к сертифицированному оценщику (это будет стоить от 1 000 до 2 500 грн).

По закону при оформлении сделок с недвижимостью четко определены только налоги. Остальное — пошлина, нотариус, комиссия риэлтора - это предмет переговоров. Самая распространенная практика в Украине: покупатель платит свой 1% в ПФ, продавец — свои налоги, а услуги нотариуса делятся 50/50.

Можно ли заработать на инвестициях в недвижимость

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, получение прибыли от недвижимости в течение одного года остается вполне реальным сценарием, однако он давно перестал быть гарантированным для каждого.

Времена, когда инвестиция в любой объект на стадии "котлована" автоматически приносила дивиденды, остались в прошлом. Сегодня рынок требует более глубокого анализа, ведь слепое доверие к привлекательным визуализациям застройщика без учета реальных рыночных условий может привести к убыткам.

Эффективная стратегия теперь базируется на детальном изучении конкретных районов и микролокаций.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране", — утверждает Иванчук.

Именно поэтому инвестору стоит концентрироваться не на общегосударственных индексах, а на специфике спроса в пределах конкретного квартала или жилого массива, где планируется покупка квадратных метров.

Для краткосрочных инвестиций наиболее рациональным выбором остаются города-миллионники, которые выступают определенным "защитным активом". В крупных мегаполисах постоянно поддерживается движение капитала, что обеспечивает инвестору пространство для маневра.

Иванчук акцентирует на том, что главное преимущество большого города — это скорость выхода из сделки.

"Плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и более стабильная ликвидность", — подчеркивает специалист.

В то же время высокая популярность мегаполисов имеет и обратную сторону, о которой не стоит забывать. Жесткая конкуренция среди арендодателей и продавцов, а также высокая стоимость входного билета в качественные проекты существенно давят на маржинальность. В итоге значительная часть потенциального дохода может быть нивелирована сопутствующими расходами и рыночным перенасыщением, что делает выбор объекта еще более ответственной задачей.

