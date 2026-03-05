Жилье, в котором зарегистрированы дети — как выкупить часть недвижимости и что для этого нужно

Ребёнок читает книгу, жилые дома и человек подписывает документы. Фото: УНИАН, Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Дети любого возраста могут быть собственниками недвижимости, наравне со взрослыми людьми. Поэтому выкупить даже часть жилья может быть проблемно, особенно для одного из супругов после развода.

Как выкупить долю в квартире, в которой прописан ребенок

К юристам обратилась женщина, которая после развода с мужем договорилась с ним, что выкупит у него часть жилья. Гражданка отметила, что недвижимость покупалась еще во время брака, также рассказала, что они уже с бывшим мужем имеют несовершеннолетнего ребенка. Поэтому ее интересовало, как нужно действовать, чтобы юридически правильно оформить выкуп доли мужа.

Адвокат Владислав Дерий прокомментировал эту ситуацию и объяснил, что поскольку она уже договорилась о выплате денежной компенсации мужу, то лучше всего заключить Договор о разделе имущества супругов. Так, Дерий отметил, что по статьям 69 и 71 Семейного кодекса Украины, разделить имущество можно по взаимному согласию.

"Вы имеете право разделить имущество по взаимному согласию. Этот договор фиксирует, что квартира переходит в вашу 100% личную частную собственность, а бывший муж получает денежную компенсацию и больше не имеет никаких имущественных претензий", — написал адвокат.

Для начала нужно обсудить сумму, которую нужно будет выплатить и собрать необходимые для продажи/покупки документы. После этого можно идти к нотариусу с:

паспортами и регистрационными номерами учетной карточки налогоплательщика (ИНН) (документы должен предоставить как мужчина, так и женщина;

документами о разводе;

правоустанавливающими документами на квартиру (договор купли-продажи, выписка из реестра и т.д.);

техническим паспортом на квартиру;

справкой о зарегистрированных в квартире лицах (выписка из реестра территориальной общины).

экспертной оценкой квартиры - чтобы подсчитать сумму пошлин и сборов. Оценивает недвижимость сертифицированный оценщик.

Проверить документы может как государственный, так и частный нотариус. После этого он подготовит Договор о разделе имущества.

"Обычно передача денег происходит непосредственно в кабинете нотариуса во время подписания договора. Это может быть наличные или безналичный перевод", — отметил Владислав Дерий.

После передачи денег нужно будет подписать договор, а бывшему супругу — письменно подтвердить получение средств и отсутствие претензий.

В дальнейшем вносит изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, после чего вы становитесь единственной законной владелицей квартиры.

Продажа или дарение части квартиры

Этот способ тоже предусматривает заключение Договора о разделе имущества, однако он является более дешевым в оформлении, поскольку не надо платить:

НДФЛ;

военный сбор.

Однако не стоит передавать деньги на основании простой расписки от мужа о том, что он передаст свою долю в квартире. Причина: в Украине отказ от недвижимости без нотариального удостоверения и перерегистрации в реестре не имеет юридической силы.

