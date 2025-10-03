Видео
Продажа квартиры, где прописаны дети — какие сложности грозят

Продажа квартиры, где прописаны дети — какие сложности грозят

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 20:12
Как продать квартиру, где прописаны дети — пошаговая инструкция
Дети на диване. Фото: Freepik

Вопрос продажи жилья усложняется, если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние. Владельцы часто волнуются, ведь прописка детей создает дополнительные юридические нюансы. Особенно сложно, когда сами дети и их родители находятся за границей, а продавец находится в Украине.

Но все можно решить законно и без лишних проблем, подчеркивает риелтор Людмила Должанская. Главное — знать варианты и подготовить документы.

Продажа квартиры, если дети не являются собственниками

Самый простой сценарий — когда ребенок только прописан, но не имеет права собственности. В таком случае владелец может самостоятельно снять ребенка с регистрации. Для этого нужны документы на квартиру, паспорт и идентификационный код владельца.

Согласие родителей или самих детей не требуется. Даже если ребенку уже исполнилось 14 лет, владелец действует только по своим документам.

"Паспорт ребенка не нужен — регистрационные вопросы решает владелец самостоятельно", — объясняет Должанская.

Однако если ребенок является совладельцем или имеет долю в квартире, ситуация другая. В таком случае требуется решение органов опеки. Это необходимо для защиты прав несовершеннолетнего, и продажу без такого разрешения провести нельзя.

Продажа квартиры, когда выписку делают родители

Другой вариант — когда выписку оформляют сами родители. Процедура выглядит несколько иначе:

  • один из родителей имеет письменное согласие второго;
  • для детей старше 14 лет нужен оригинал паспорта;
  • выписку можно провести через ЦПАУ или онлайн через приложение "Дія".

Этот путь часто выбирают семьи, которые хотят контролировать процесс лично. Но он может быть сложнее, если кто-то из родителей находится за границей и не может дать согласие.

Что делать, если дети за границей

Ситуация осложняется, если дети и их родители находятся за границей. В таком случае владельцу квартиры следует действовать по следующему алгоритму:

  1. Связаться с родителями: если выписка нужна от родителей, они могут оформить документы через консульство Украины в стране пребывания. Например, письменное согласие второго родителя может быть заверено нотариально за границей.
  2. Использование Дії: если родители имеют доступ к порталу "Дія", они могут подать заявление на выписку онлайн, даже находясь за пределами Украины.
  3. Доверенность: если владелец не может самостоятельно заниматься выпиской, он может оформить доверенность на представителя, который выполнит все необходимые действия в Украине.

Эти шаги позволяют решить вопрос дистанционно, хотя могут потребовать дополнительного времени на оформление документов.

"Чтобы продажа прошла легко и без стресса, лучше заблаговременно подготовить документы. Когда дети уже сняты с регистрации, сделка происходит быстро и спокойно", — заключает Должанская.

Как сообщалось, сложность вопроса выселения семей с детьми после завершения договора поднайма заключается в необходимости сбалансировать юридические, социальные и моральные аспекты. Государство особенно защищает права детей, что делает этот вопрос многогранным и чувствительным.

Также мы рассказывали, что дарение недвижимости ребенку — это надежный шаг к обеспечению его финансового будущего. Важно помнить, что этот процесс требует внимания к юридическим деталям, поскольку несовершеннолетние дети имеют ограниченную дееспособность.

дети недвижимость прописка продажа квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
