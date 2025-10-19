Видео
Україна
Видео

Аренда квартиры — когда владельцам надо открывать ФЛП

Дата публикации 19 октября 2025 10:50
обновлено: 10:38
Нужно ли открывать ФЛП, чтобы сдавать квартиру в аренду в Украине — правила в 2025 году
Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Сдавать квартиру в аренду сегодня стало для многих украинцев стабильным источником дохода. Однако вопрос, обязательно ли открывать ФЛП для этого, остается актуальным. Ответ зависит от количества объектов, условий договора и регулярности получения дохода.

Согласно статьям 319 и 320 Гражданского кодекса Украины, собственник имеет право свободно распоряжаться своим имуществом, в частности сдавать его в аренду для получения дохода. Если вы сдаёте только одну квартиру, открывать ФЛП не обязательно.

Читайте также:

В таком случае арендодатель остается физическим лицом, а налоги платит самостоятельно. Необходимо ежегодно подавать декларацию о доходах и платить:

  • 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 5% военного сбора.

"Важно, чтобы аренда не превратилась в систематическую деятельность, ведь тогда это может расцениваться как предпринимательство", — отметили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Житомирской области.

Когда нужно регистрировать ФЛП для аренды жилья

Если вы сдаёте две и более квартир или другую недвижимость на постоянной основе, такая деятельность считается предпринимательской. В этом случае стоит зарегистрироваться как ФЛП и выбрать соответствующий КВЭД 68.20 — "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества".

ФЛП может работать на разных системах налогообложения:

  • общая система: платит 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ;
  • 2 группа единого налога: может сдавать жилье только физическим лицам, а не предприятиям или неприбыльным организациям;
  • 3 группа единого налога: платит 5% или 3% (для плательщиков НДС) единого налога плюс 5% военного сбора.

ФЛП первой группы не имеет права сдавать недвижимость в аренду вообще, отмечают в налоговой.

Как уплачиваются налоги при сдаче жилья юрлицу

Если арендатором выступает предприятие или ФЛП, именно он удерживает и перечисляет НДФЛ и военный сбор с суммы арендной платы. В случае аренды физлицом — арендодатель самостоятельно указывает доход в декларации и уплачивает налоги.

Это означает, что даже без ФЛП налоговая прозрачно видит источник доходов, если аренда оформлена официально.

Стоит ли открывать ФЛП для аренды жилья

Открывать ФЛП целесообразно только тогда, когда у вас есть несколько объектов, сдаете их постоянно или планируете расширять деятельность. Если же вы сдаете одну квартиру, лучше оставаться физлицом, ведь это проще в администрировании и отчётности.

Главное — платить налоги вовремя, заключать письменный договор и декларировать доходы. Тогда аренда будет законной, а риски штрафов сведутся к минимуму.

Как сообщалось, рынок аренды жилья в Украине претерпел значительные колебания в период 2022-2025 годов из-за войны. Цены на квартиры то стремительно росли, то резко падали под влиянием ситуации безопасности, миграционных процессов и экономической нестабильности, с наибольшей амплитудой изменений в первые два года полномасштабного вторжения.

Также мы рассказывали, что аренда жилья почти не обходится без риелторов, чье участие минимизирует риски, экономит время и гарантирует юридическую чистоту сделки. Впрочем, именно здесь возникает ключевой спорный вопрос: на чьи плечи ложится оплата услуг этого специалиста.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
