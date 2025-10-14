Аренда квартир в Украине — как изменились цены в областях за последние годы

Интересная тенденция — как изменились цены на аренду жилья
За годы войны рынок аренды квартир в Украине пережил настоящие качели. С 2022 по 2025 год цены то стремительно росли, то резко падали, реагируя на ситуацию с безопасностью, миграцию населения и экономическую нестабильность.
По данным аналитики OLX Недвижимость, самые драматические колебания произошли в первые два года полномасштабного вторжения, после чего цены постепенно стабилизировались.
Аренда квартир в 2022 году
После начала полномасштабного вторжения спрос на аренду переместился на запад страны. В сентябре 2022 года аренда однокомнатных квартир там резко подорожала:
- Ужгород — +125%, до 15 тыс. грн;
- Ивано-Франковск — +119%, до 11 тыс. грн;
- Тернополь — +110%, до 8 тыс. грн;
- Черновцы — +109%, до 10 тыс. грн;
- Винница — +100%, до 10 тыс. грн;
- Львов — +72%, до 15 тыс. грн.
Между тем на востоке и юге ситуация была противоположной. Цены на аренду упали на 20-45%. В Киеве снижение составило 14%, в Одессе — 14%, в Харькове — более 35%.
Как аренда квартир в 2023 году начала восстанавливаться
В 2023 году арендный рынок начал постепенно оживать. Стоимость аренды однушек выросла в городах, которые ранее потеряли спрос, среди них:
- Чернигов — +85%, до 9 тыс. грн;
- Житомир — +60%, до 12 тыс. грн;
- Киев — +39%, до 12,5 тыс. грн;
- Одесса — +25%, до 7,5 тыс. грн.
В западных областях после рекордного роста цены стабилизировались, а в некоторых городах даже немного снизились. Только Луцк и Ровно продолжили демонстрировать подъем — до 11 и 14 тыс. грн соответственно.
Где аренда квартир выросла больше всего в 2024 году
В 2024 году подорожание стало всеукраинской тенденцией. Самый высокий прирост фиксировали в Чернигове (+35%), Черновцах и Полтаве (+27%). Киев и Львов также показали заметное повышение — до 15 и 18 тыс. грн соответственно за однокомнатную квартиру.
Несмотря на это, на востоке страны аренда оставалась самой низкой. В Запорожье, Харькове и Херсоне однокомнатную квартиру все еще можно было найти за 3-5 тыс. грн.
Основные причины роста:
- постепенное возвращение украинцев из-за границы;
- увеличение спроса в безопасных регионах;
- рост коммунальных расходов и стоимости содержания жилья;
- дефицит качественных квартир из-за повреждения жилого фонда.
Какой стала аренда квартир в 2025 году
В 2025 году рынок стабилизировался, однако цены продолжили расти — в большинстве городов на 10-15%.
Наибольшее подорожание аренды однушек аналитики фиксируют в:
- Одессе — +25%, до 11 тыс. грн;
- Харькове — +29%, до 5 тыс. грн;
- Николаеве — +20%, до 6 тыс. грн.
В Киеве медианная аренда достигла 17 тыс. грн, в Днепре — 11 тыс., в Виннице — 13 тыс. грн. Зато в Черновцах и Чернигове стоимость даже снизилась — на 6-7%.
Почему аренда квартир будет расти и дальше
Спрос и в дальнейшем концентрируется в относительно безопасных регионах, тогда как восточные области остаются самыми дешевыми. Эксперты прогнозируют, что в 2025-2026 годах:
- цены будут расти в среднем на 10-15%;
- Киев, Львов и Ивано-Франковск останутся самыми дорогими;
- аренда на Востоке постепенно будет подниматься вслед за восстановлением экономики.
"С 2024 года наблюдаем тенденцию постепенного роста стоимости. Традиционно, дороже всего арендовать однокомнатные квартиры в крупных областных центрах. Зато в восточных областях Украины, где хуже ситуация с безопасностью, цены значительно ниже", — отмечают аналитики.
Как сообщалось, в Украине участились случаи мошенничества с арендой жилья в интернете. Злоумышленники используют привлекательные фейковые объявления с красивыми фото и выгодными ценами, чтобы побудить людей перевести деньги за "бронирование". После получения средств страница исчезает, а вместе с ней и перечисленные деньги.
Также мы рассказывали, что несмотря на высокий спрос на аренду жилья из-за внутреннего перемещения, поиск квартиры или дома, где разрешено проживание с домашними любимцами, остается в Украине проблемой. Подавляющее большинство арендодателей (80%) категорически отказывает жильцам с животными, даже небольшими, что существенно ограничивает выбор для владельцев кошек или собак.
