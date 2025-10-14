Видео
Интересная тенденция — как изменились цены на аренду жилья

Интересная тенденция — как изменились цены на аренду жилья


Дата публикации 14 октября 2025 17:05
Аренда квартир в Украине — как изменились цены в областях за последние годы
Люди среди коробок. Фото: Freepik

За годы войны рынок аренды квартир в Украине пережил настоящие качели. С 2022 по 2025 год цены то стремительно росли, то резко падали, реагируя на ситуацию с безопасностью, миграцию населения и экономическую нестабильность.

По данным аналитики OLX Недвижимость, самые драматические колебания произошли в первые два года полномасштабного вторжения, после чего цены постепенно стабилизировались.

Читайте также:

Аренда квартир в 2022 году

После начала полномасштабного вторжения спрос на аренду переместился на запад страны. В сентябре 2022 года аренда однокомнатных квартир там резко подорожала:

  • Ужгород — +125%, до 15 тыс. грн;
  • Ивано-Франковск — +119%, до 11 тыс. грн;
  • Тернополь — +110%, до 8 тыс. грн;
  • Черновцы — +109%, до 10 тыс. грн;
  • Винница — +100%, до 10 тыс. грн;
  • Львов — +72%, до 15 тыс. грн.

Между тем на востоке и юге ситуация была противоположной. Цены на аренду упали на 20-45%. В Киеве снижение составило 14%, в Одессе — 14%, в Харькове — более 35%.

Как аренда квартир в 2023 году начала восстанавливаться

В 2023 году арендный рынок начал постепенно оживать. Стоимость аренды однушек выросла в городах, которые ранее потеряли спрос, среди них:

  • Чернигов — +85%, до 9 тыс. грн;
  • Житомир — +60%, до 12 тыс. грн;
  • Киев — +39%, до 12,5 тыс. грн;
  • Одесса — +25%, до 7,5 тыс. грн.

В западных областях после рекордного роста цены стабилизировались, а в некоторых городах даже немного снизились. Только Луцк и Ровно продолжили демонстрировать подъем — до 11 и 14 тыс. грн соответственно.

Где аренда квартир выросла больше всего в 2024 году

В 2024 году подорожание стало всеукраинской тенденцией. Самый высокий прирост фиксировали в Чернигове (+35%), Черновцах и Полтаве (+27%). Киев и Львов также показали заметное повышение — до 15 и 18 тыс. грн соответственно за однокомнатную квартиру.

Несмотря на это, на востоке страны аренда оставалась самой низкой. В Запорожье, Харькове и Херсоне однокомнатную квартиру все еще можно было найти за 3-5 тыс. грн.

Основные причины роста:

  • постепенное возвращение украинцев из-за границы;
  • увеличение спроса в безопасных регионах;
  • рост коммунальных расходов и стоимости содержания жилья;
  • дефицит качественных квартир из-за повреждения жилого фонда.

Какой стала аренда квартир в 2025 году

В 2025 году рынок стабилизировался, однако цены продолжили расти — в большинстве городов на 10-15%.

Наибольшее подорожание аренды однушек аналитики фиксируют в:

  • Одессе — +25%, до 11 тыс. грн;
  • Харькове — +29%, до 5 тыс. грн;
  • Николаеве — +20%, до 6 тыс. грн.

В Киеве медианная аренда достигла 17 тыс. грн, в Днепре — 11 тыс., в Виннице — 13 тыс. грн. Зато в Черновцах и Чернигове стоимость даже снизилась — на 6-7%.

Почему аренда квартир будет расти и дальше

Спрос и в дальнейшем концентрируется в относительно безопасных регионах, тогда как восточные области остаются самыми дешевыми. Эксперты прогнозируют, что в 2025-2026 годах:

  • цены будут расти в среднем на 10-15%;
  • Киев, Львов и Ивано-Франковск останутся самыми дорогими;
  • аренда на Востоке постепенно будет подниматься вслед за восстановлением экономики.

"С 2024 года наблюдаем тенденцию постепенного роста стоимости. Традиционно, дороже всего арендовать однокомнатные квартиры в крупных областных центрах. Зато в восточных областях Украины, где хуже ситуация с безопасностью, цены значительно ниже", — отмечают аналитики.

Как сообщалось, в Украине участились случаи мошенничества с арендой жилья в интернете. Злоумышленники используют привлекательные фейковые объявления с красивыми фото и выгодными ценами, чтобы побудить людей перевести деньги за "бронирование". После получения средств страница исчезает, а вместе с ней и перечисленные деньги.

Также мы рассказывали, что несмотря на высокий спрос на аренду жилья из-за внутреннего перемещения, поиск квартиры или дома, где разрешено проживание с домашними любимцами, остается в Украине проблемой. Подавляющее большинство арендодателей (80%) категорически отказывает жильцам с животными, даже небольшими, что существенно ограничивает выбор для владельцев кошек или собак.

недвижимость цены на квартиры жилье аренда цены
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
