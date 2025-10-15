Кто должен оплачивать услуги риелтора при аренде недвижимости

Мужчина с ключами. Фото: Freepik

Аренда жилья в Украине все чаще происходит при участии риелторов. Их помощь экономит время, снижает риски и обеспечивает юридическую чистоту сделки. Но именно в этот момент и возникает спорный вопрос — кто должен оплачивать услуги специалиста.

Закон четкого ответа не дает, поэтому в большинстве случаев все решается договоренностью между сторонами, отмечают в АН "Маяк". Условия оплаты фиксируются в договоре с агентом, а на практике ситуации бывают очень разные.

Кто платит риелтору при аренде жилья

В большинстве случаев комиссию риелтора оплачивает арендатор. Это объясняется тем, что именно он обращается в агентство с запросом на поиск квартиры. Агент тратит время, формирует подборку вариантов, организовывает просмотры и проверяет документы владельца.

Обычно риелтор получает от 50% до 100% стоимости месячной арендной платы. Однако бывает и наоборот — когда услуги риэлтора оплачивает владелец жилья. Это случается, если он сам нанимает специалиста для поиска арендатора, рекламы объекта или проверки потенциальных жильцов.

Ключевое правило простое: платит тот, кто заказывает услугу. Если инициатором выступает арендодатель — комиссия его забота. Если клиент ищет квартиру через агентство — оплата ложится на него.

Как формируется комиссия риелтора при аренде

Размер комиссии в Украине законодательно не закреплен. Агентства и частные риелторы устанавливают собственные тарифы, которые зависят от уровня конкуренции, опыта специалиста и типа объекта.

На сумму вознаграждения влияют несколько факторов:

тип недвижимости — жилая, коммерческая, элитная;

цена аренды — для дорогих объектов комиссия часто ниже в процентах;

объем работы — если агент не только показывает жилье, но и проводит юридическую проверку, сумма может вырасти;

местоположение — в крупных городах ставки ниже из-за высокой конкуренции.

"Чтобы избежать недоразумений, размер комиссии и конкретные услуги риелтора следует прописать в договоре. Это позволяет избежать споров и точно знать, за что платится каждая гривна", — отмечают специалисты.

За что именно клиент платит риелтору

Как подчеркивают эксперты, услуги риелтора охватывают гораздо больше, чем просто показ квартиры. Это комплексная работа, направленная на то, чтобы сделка состоялась быстро, без рисков и лишних затрат.

В типичные обязанности риелтора входит:

анализ рынка и оценка реальной стоимости аренды;

поиск объектов или надежных арендаторов;

организация просмотров и коммуникация между сторонами;

проверка документов собственника и юридическое сопровождение;

консультации по условиям договора и взаиморасчетам.

Как договориться об оплате риелтора правильно

Чтобы избежать конфликтов, важно обсудить условия оплаты еще до начала сотрудничества. Все договоренности лучше закрепить письменно. Договор должен содержать:

кто является заказчиком услуги;

перечень работ, которые выполняет агент;

размер и порядок уплаты комиссии;

сроки действия договоренностей.

Так стороны будут иметь четкое понимание своих прав и обязанностей. Если же кто-то из них нарушит договоренности, документ станет аргументом в случае спора.

Как сообщалось, количество мошенничеств с арендой жилья в Украине через интернет увеличивается: злоумышленники создают привлекательные, но фейковые объявления с красивыми фото и выгодными ценами. Жертвы переводят средства за "бронирование", после чего мошеннические страницы и деньги сразу исчезают.

Также мы рассказывали, что рынок аренды квартир в Украине претерпел значительные колебания в течение 2022-2025 годов из-за войны. Цены постоянно менялись, реагируя на вызовы безопасности, миграционные процессы и экономическую нестабильность. Наиболее резкие изменения произошли в первые два года вторжения, после чего рынок начал постепенно стабилизироваться.