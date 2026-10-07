Отопление квартиры в холодную погоду: какие ошибки мешают дому прогреться

Женщина с чашкой чая в руках греется у батареи. Фото: УНИАН

Отопительный сезон в квартире требует не только исправных батарей, но и внимания к обычным бытовым мелочам. Владельцы часто сами создают условия, при которых тепло хуже распространяется по комнате или быстрее уходит наружу. Из-за этого жилье может оставаться холодным, а расходы на отопление — расти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Закрывают батареи мебелью и шторами

Одно из распространенных заблуждений — перекрывать радиатор диваном, шкафом, креслом или длинными шторами. В таком случае теплому воздуху сложнее нормально циркулировать по комнате.

Госэнергоэффективности советует не закрывать отопительные приборы мебелью и шторами. Пространство вокруг батареи лучше оставлять открытым, чтобы она могла полноценно отдавать тепло в помещение.

Игнорируют щели в окнах

Даже горячая батарея не поможет эффективно обогреть квартиру, если тёплый воздух постоянно уходит через негерметичные окна.

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Перед наступлением холодов владельцам стоит проверить состояние уплотнителей, места прилегания створок и отсутствие сквозняков. Если окно продувается, проблему лучше устранить до того, как температура на улице существенно снизится.

Не следят за состоянием радиаторов

Если батарея прогревается неравномерно или часть радиатора остается холодной, не стоит просто ждать, что проблема исчезнет сама собой.

Причиной могут быть воздух в системе, проблемы с циркуляцией теплоносителя или неисправность оборудования. В многоквартирном доме самостоятельно вмешиваться во внутридомовую систему отопления не следует — лучше обратиться в ответственную службу, ОСМД или управляющую компанию.

Держат терморегулятор на максимуме

Если на радиаторе установлен термостатический регулятор, постоянно выставлять максимальное значение необязательно. Когда температура в комнате уже комфортная, подачу тепла можно регулировать.

Такой подход позволяет избежать перегрева помещения и контролировать потребление тепловой энергии.

Оставляют двери и окна открытыми надолго

Проветривание необходимо даже зимой, но постоянно держать окно в режиме длительного открытия невыгодно. За это время квартира теряет накопленное тепло, а системе отопления приходится снова прогревать помещение.

Лучше проветривать комнату быстро, после чего закрывать окно.

Не проверяют двери

Тепло может уходить не только через окна. Если входные или балконные двери имеют щели или плохо прилегают к раме, холодный воздух попадает в квартиру.

Поэтому перед наступлением холодов стоит проверить уплотнители и места прилегания дверей. Особое внимание следует уделить балконным дверям, если они выходят в неотапливаемое помещение.

Откладывают проверку отопительного оборудования

Владельцам квартир с индивидуальным отоплением не стоит ждать сильных морозов, чтобы проверить котел и другое оборудование.

Подготовку системы лучше провести заранее. Это позволяет выявить неисправности до того, как отопление станет крайне необходимым.

Что стоит проверить владельцу квартиры

Перед наступлением сильных холодов достаточно пройтись по квартире и проверить несколько моментов: не перекрывают ли мебель и шторы радиаторы, нет ли сквозняков в окнах и дверях, равномерно ли прогреваются радиаторы и исправно ли работают терморегуляторы.

Если в квартире индивидуальное отопление, отдельно стоит проверить состояние котла и всей системы.

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