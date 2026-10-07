Опалення квартири під час холодів: які помилки не дають житлу прогрітися

Жінка з чаєм в руках гріється біля батареї. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон у квартирі вимагає не лише справних батарей, а й уваги до звичайних побутових речей. Власники часто самі створюють умови, за яких тепло гірше поширюється кімнатою або швидше виходить назовні. Через це житло може залишатися холодним, а витрати на опалення — зростати.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

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Закривають батареї меблями та шторами

Одна з поширених помилок — перекривати радіатор диваном, шафою, кріслом або довгими шторами. У такому випадку теплому повітрю складніше нормально циркулювати по кімнаті.

Держенергоефективності радить не закривати опалювальні прилади меблями та шторами. Простір навколо батареї краще залишати відкритим, щоб вона могла повноцінно віддавати тепло приміщенню.

Ігнорують щілини у вікнах

Навіть гаряча батарея не допоможе ефективно обігріти квартиру, якщо тепле повітря постійно втрачається через негерметичні вікна.

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Перед початком холодів власникам варто перевірити стан ущільнювачів, місця прилягання стулок та відсутність протягів. Якщо вікно продуває, проблему краще усунути до того, як температура на вулиці суттєво знизиться.

Не стежать за станом радіаторів

Якщо батарея прогрівається нерівномірно або частина радіатора залишається холодною, не варто просто чекати, що проблема зникне сама.

Причиною можуть бути повітря в системі, проблеми з циркуляцією теплоносія або несправність обладнання. У багатоквартирному будинку самостійно втручатися у внутрішньобудинкову систему опалення не слід — краще звернутися до відповідальної служби, ОСББ чи керуючої компанії.

Тримають терморегулятор на максимумі

Якщо на радіаторі встановлений термостатичний регулятор, постійно виставляти максимальне значення необов'язково. Коли температура в кімнаті вже комфортна, подачу тепла можна регулювати.

Такий підхід дозволяє уникати перегріву приміщення та контролювати споживання теплової енергії.

Залишають двері й вікна відкритими надовго

Провітрювання потрібне навіть узимку, але постійно тримати вікно у режимі тривалого відкриття невигідно. За цей час квартира втрачає накопичене тепло, а системі опалення доводиться знову прогрівати приміщення.

Краще провітрювати кімнату швидко, після чого закривати вікно.

Не перевіряють двері

Тепло може виходити не лише через вікна. Якщо вхідні або балконні двері мають щілини чи погано прилягають до рами, холодне повітря потрапляє до квартири.

Тому перед холодами варто перевірити ущільнювачі та місця прилягання дверей. Особливу увагу слід приділити балконним дверям, якщо вони виходять у неопалюване приміщення.

Відкладають перевірку опалювального обладнання

Власникам квартир з індивідуальним опаленням не варто чекати сильних морозів, щоб перевірити котел та інше обладнання.

Підготовку системи краще провести заздалегідь. Це дозволяє виявити несправності до того, як опалення стане критично необхідним.

Що варто перевірити власнику квартири

Перед активним похолоданням достатньо пройтися квартирою та перевірити кілька речей: чи не перекривають батареї меблі та штори, чи не продувають вікна й двері, чи рівномірно прогріваються радіатори та чи справно працюють терморегулятори.

Якщо в квартирі індивідуальне опалення, окремо варто перевірити стан котла та всієї системи.

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