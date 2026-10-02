Душевая кабина или открытый душ: как они меняют современный интерьер ванной комнаты

Женщина в душевой кабине. Фото: magnific.com

Классические душевые кабины уходят в прошлое. В современных квартирах все чаще обустраивают открытые душевые зоны без высокого поддона. Такой вариант называют итальянским душем или walk-in. Он вписывается в современный интерьер, визуально делает ванную более просторной и упрощает уборку, но требует правильной планировки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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Какой душ приходит на смену кабинам

Итальянский душ — это открытая зона для купания без традиционного поддона и дверей. Чаще всего ее отделяют от остальной части ванной комнаты одной стеклянной перегородкой. Пол в душевой расположен практически на одном уровне с полом помещения, а вода отводится через специальный трап или линейный слив.

Такой формат особенно хорошо подходит для современных минималистичных интерьеров. Стеклянная перегородка не перегружает пространство, а одинаковая плитка на полу помогает визуально объединить помещение.

Для небольшой ванной комнаты это может быть практичным решением. Отсутствие массивной кабины и высокого поддона создает ощущение большего пространства.

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Чем итальянский душ удобнее кабины

Главное преимущество открытой душевой — отсутствие лишних конструкций. В ней нет громоздкого поддона, сложных дверных механизмов и большого количества профилей.

Это влияет и на уборку. В традиционной кабине вода и мыльный налет скапливаются на стыках, роликах, профилях и поддоне. Открытая конструкция имеет меньше таких элементов, поэтому уход за ней может быть проще.

Еще одно преимущество — отсутствие высокого порога. В душевую зону можно войти, не переступая через поддон. Это делает ее более удобной для пожилых людей и тех, кому сложно преодолевать высокие пороги.

В то же время открытый душ позволяет более свободно планировать пространство. Владелец может самостоятельно определить размер душевой зоны и место расположения сантехники, если технические условия помещения это позволяют.

Что нужно учесть перед ремонтом

На первый взгляд итальянский душ кажется проще, чем готовая кабина, но его монтаж требует большего внимания. Основная задача — правильно организовать отвод воды.

Пол в душевой зоне устраивают с необходимым уклоном в сторону слива. Если это не учесть, вода может застаиваться или растекаться по всей ванной комнате.

Не менее важна качественная гидроизоляция. Вода регулярно попадает на пол и стены, поэтому ошибки при выполнении этих работ могут привести к проникновению влаги под облицовку.

Особенно сложным такой ремонт может быть в старых квартирах. Для установки трапа и формирования необходимого уклона иногда требуется изменить конструкцию пола. Это может увеличить как продолжительность ремонта, так и его стоимость.

Стоит также продумать размер стеклянной перегородки. Если она будет слишком короткой, вода во время душа будет попадать на остальную часть пола. Полностью открытая конструкция тоже подходит не для каждой ванной, поскольку брызги могут разлетаться по помещению.

Поэтому прежде чем отказаться от обычной душевой кабины, важно оценить не только внешний вид такого решения, но и технические возможности конкретной ванной комнаты. Правильно спроектированный итальянский душ может сделать пространство более легким, удобным и современным, но экономить на гидроизоляции и монтаже в таком случае не стоит.

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