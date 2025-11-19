Можно ли без согласия соседа поставить забор — правила и советы

Забор между участками. Фото: Freepik

Собственный земельный участок — это не только пространство для отдыха, но и место, где хочется чувствовать приватность и безопасность. Одним из ключевых моментов в поддержании комфорта является ограждение между соседними участками. Но не все знают, можно ли установить забор без согласия соседа.

Как пояснил Новини.LIVE юрист Олег Козляк, законодательство Украины не устанавливает прямого требования, что требуется отдельное письменное согласие соседа для установки ограждения между частными участками, если владелец участка действует в пределах своей земли.

Это означает, что владелец участка может установить ограждение на собственной земле, не получая разрешение соседа. Но существует несколько нюансов, которые важно учитывать, чтобы избежать конфликтов и судебных споров.

Определение границ участка перед установкой забора

Перед началом строительства забора нужно убедиться, что границы вашего участка четко определены. Это можно сделать с помощью:

кадастровой карты;

актов о межевании;

услуг землеустроителя.

"Если забор установлен на чужом участке или с нарушением границы — это может стать основанием для судебного спора", — предостерегает Козляк.

Конструкция забора и права соседей

Даже если границы участка четкие, сосед может обратиться в суд или административные органы, если конструкция забора создает неудобства. Это может касаться:

высоты ограждения;

материала, из которого изготовлен забор;

прозрачности и вида конструкции.

"Важно выбирать забор так, чтобы он не мешал соседу пользоваться собственным участком", — добавляет Козляк.

