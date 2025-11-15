Забор между соседями — кто должен ставить и нужно ли согласие

Кот сидит на заборе. Фото: Pixabay

Собственный земельный участок — это желанное место для отдыха, приватности и комфорта для многих украинцев. Одним из важных моментов в этом контексте является забор между соседскими участками.

как правильное ограждение поможет избежать конфликтов, защитить границы и определить пространство.

За чей счет ставится забор

Вопрос финансирования установки забора обычно решается договоренностью между соседями, рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

"Если забор ставится только на вашем участке, то все расходы несет владелец, то есть вы. Если же забор ставится непосредственно на границе двух земельных участков, то есть столбы или конструкция расположены на границе или согласовано, то часто применяется совместное финансирование: соседи делятся расходами или договариваются о конкретном порядке", — отметил он.

Если же один из соседей не согласен участвовать в расходах, а другой хочет установить ограждение самостоятельно, то важно убедиться, что конструкция не нарушает права соседа. Например, не затеняет ему чрезмерно двор и не создает дискомфорта.

"Юридически нет общеобязательного правила, что сосед должен оплатить половину забора только потому, что он стоит на границе. Это вопрос договоренности или решения в суде по иску одного из владельцев", — подчеркнул Олег Козляк.

Можно ли без согласия соседа поставить забор

Эксперт отметил, что в этом вопросе есть несколько важных нюансов.

"Законодательство Украины не устанавливает прямого требования, что требуется отдельное письменное согласие соседа для установки ограждения между частными участками, если владелец участка действует в пределах своей земли. Однако перед установкой следует определить границу участка — кадастровая карта, межевание и т.д.", — пояснил Олег Козляк.

Если забор устанавливается самовольно на чужом участке или с нарушением границы — это может стать основанием для судебного спора.

Даже если граница четкая, но конструкция забора, высота, материал, прозрачность создают неудобства для соседа, то он, по словам юриста, может обратиться в суд или административные органы.

Какая разрешенная высота забора

"Одна из самых частых тем споров в суде между соседями — это высота ограждения. Согласно законодательным нормам, высота забора между смежными земельными участками в частном секторе не должна превышать 2 метра. Со стороны улицы, то есть внешней границы участка, допускается высота до 2,5 метра", — отметил Олег Козляк.

Для производственных объектов и коммунальных зон действуют другие правила, но они не распространяются на частную застройку.

"Если забор превышает разрешенную высоту и создает неудобства — сосед имеет право обратиться в суд, который может обязать владельца снизить высоту или демонтировать конструкцию. А еще возможен штраф за нарушение правил благоустройства", — добавил эксперт.

Что нельзя делать на собственном участке без разрешения соседей

Действительно, по словам юриста, есть ряд ограничений для каждого владельца двора, чтобы не нарушить права соседей. Он выделил основные из них:

Нельзя захватывать или использовать часть участка соседа без его согласия или соответствующего правового оформления.

Например, установка конструкций или строительство, которое выходит за пределы своего участка, может быть обжаловано.

Нельзя устанавливать забор или другое сооружение таким образом, чтобы оно существенно затеняло соседний участок, создавало препятствия для естественного освещения или вентиляции.

Это может нарушать принципы добрососедства.

Нельзя проводить строительство или изменение назначения земли, которое существенно ухудшает условия пользования соседским участком.

Например, создавать шум, загрязнение, подтопление без необходимых согласований или сообщений.

Если изменения в конструкциях, например, забор, дорожки, навесы могут повлиять на границы, видимость или доступ к соседнему участку.

Желательно предварительно обсудить с соседом или оформить совместное соглашение, чтобы избежать споров.

Когда видеонаблюдение на собственном участке становится незаконным

Установка камер видеонаблюдения на собственном участке, по словам юриста, вполне распространенная практика. Собственник имеет право на охрану своего имущества и может устанавливать камеры для этого, исходя из права собственности (согласно ч. 1 ст. 41 Конституции Украины).

Но существуют нюансы, когда это может стать правовым риском.

"Когда камеры фиксируют соседский участок, общественные пространства или, например, внутренний двор соседа, окна или площадь, которая общая — тогда это может нарушать право на приватность", — пояснил эксперт.

В частности, скрытое наблюдение или звукозапись без соответствующего основания или без уведомления тех, кого снимают — запрещены, пояснил Олег Козляк.

