Паркан між сусідами — хто має ставити та чи потрібна згода

Кіт сидить на заборі.

Власна земельна ділянка — це бажане місце для відпочинку, приватності та комфорту для багатьох українців. Одним з важливих моментів у цьому контексті є паркан між сусідськими ділянками.

Новини.LIVE розбиралися, як правильна огорожа допоможе уникнути конфліктів, захистити межі та визначити простір.

Чиїм коштом ставиться паркан

Питання фінансування встановлення паркану зазвичай вирішується домовленістю між сусідами, розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

"Якщо паркан ставиться лише на вашій ділянці, то всі витрати несе власник, тобто ви. Якщо ж паркан ставиться безпосередньо на межі двох земельних ділянок, тобто стовпи або конструкція розташовані на межі або узгоджено, то часто застосовується спільне фінансування: сусіди діляться витратами або домовляються про конкретний порядок", — зазначив він.

Якщо ж один із сусідів не згоден брати участь у витратах, а інший хоче встановити огорожу самостійно, то важливо переконатись, що конструкція не порушує права сусіда. Наприклад, не затіняє йому надмірно двір та не створює дискомфорту.

"Юридично немає загальнообов’язкового правила, що сусід має оплатити половину паркану лише тому, що він стоїть на межі. Це питання домовленості або рішення у суді за позовом одного з власників", — підкреслив Олег Козляк.

Чи можна без згоди сусіда поставити паркан

Експерт наголосив, що у цьому питанні є кілька важливих нюансів.

"Законодавство України не встановлює прямої вимоги, що потрібна окрема письмова згода сусіда для встановлення огорожі між приватними ділянками, якщо власник ділянки діє в межах своєї землі. Однак перед встановленням варто визначити межу ділянки — кадастрова карта, межування тощо", — пояснив Олег Козляк.

Якщо паркан встановлюється самовільно на чужій ділянці чи із порушенням межі — це може стати підставою для судового спору.

Навіть якщо межа чітка, але конструкція паркану, висота, матеріал, прозорість створюють незручності для сусіда, то він, за словами юриста, може звернутися до суду чи адміністративних органів.

Яка дозволена висота паркану

"Одна з найчастіших тем спорів у суді між сусідами — це висота огорожі. Згідно з законодавчими нормами, висота паркану між суміжними земельними ділянками у приватному секторі не повинна перевищувати 2 метри. З боку вулиці, тобто зовнішньої межі ділянки, допускається висота до 2,5 метра", — наголосив Олег Козляк.

Для виробничих об’єктів і комунальних зон діють інші правила, але вони не поширюються на приватну забудову.

"Якщо паркан перевищує дозволену висоту і створює незручності — сусід має право звернутися до суду, який може зобов’язати власника знизити висоту або демонтувати конструкцію. А ще можливий штраф за порушення правил благоустрою", — додав експерт.

Що не можна робити на власній ділянці без дозволу сусідів

Дійсно, за словами юриста, є низка обмежень для кожного власника подвір'я, щоб не порушити права сусідів. Він виділив основні з них:

Не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди чи відповідного правового оформлення.

Наприклад, встановлення конструкцій чи будівництво, яке виходить за межі своєї ділянки, може бути оскаржено.

Не можна встановлювати паркан чи іншу споруду таким чином, щоб вона суттєво затіняла сусідню ділянку, створювала перешкоди для природного освітлення чи вентиляції.

Це може порушувати принципи добросусідства.

Не можна проводити будівництво чи зміну призначення землі, яка суттєво погіршує умови користування сусідською ділянкою.

Наприклад, створювати шум, забруднення, підтоплення без необхідних узгоджень або повідомлень.

Якщо зміни в конструкціях, наприклад, паркан, доріжки, навіси можуть вплинути на межі, видимість чи доступ до сусідньої ділянки.

Бажано попередньо обговорити з сусідом чи оформити спільну угоду, щоб уникнути спорів.

Коли відеоспостереження на власній ділянці стає незаконним

Встановлення камер відеоспостереження на власній ділянці, за словами юриста, цілком поширена практика. Власник має право на охорону свого майна і може встановлювати камери для цього, виходячи з права власності (згідно з ч. 1 ст. 41 Конституції України).

Але існують нюанси, коли це може стати правовим ризиком.

"Коли камери фіксують сусідську ділянку, громадські простори чи, наприклад, внутрішній двір сусіда, вікна чи площу, яка спільна — тоді це може порушувати право на приватність", — пояснив експерт.

Зокрема, приховане спостереження або звукозапис без відповідної підстави або без повідомлення тих, кого знімають — заборонені, пояснив Олег Козляк.

