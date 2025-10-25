Можно ли ставить глухой забор на границе с соседом — нормы в 2025 году

Глухой забор. Фото: Freepi

Каждый владелец земли хочет чувствовать себя дома спокойно, без лишних глаз и споров. Но граница между участками часто превращается в линию напряжения. Кто-то ставит забор без согласования, другой считает, что его сосед "захватил" несколько сантиметров. Казалось бы, мелочь, но ссоры тянутся годами.

Межа — это не просто условная линия между огородами, а юридически значимая территориальная граница, зафиксированная в кадастре. Именно она определяет, где заканчивается ваша собственность и начинается чужая, отмечают в компании "Адвокаты Каминской".

При оформлении земельного участка геодезист устанавливает поворотные точки, координаты которых заносятся в государственный земельный кадастр. Акт согласования границ подписывают все соседи, и только после этого он вступает в силу.

Если же границы не определены официально, любое строительство забора может стать причиной спора. По словам юристов, таких ситуаций в Украине — тысячи.

"Многие годами пользуются землей, не имея никакого представления, где ее настоящая граница. Когда же соседи решают узаконить участки, начинаются конфликты", — объясняет адвокат Андрей Карпенко.

Каким должно быть расстояние и высота забора между соседями

По законодательству, владелец участка не обязан получать разрешение на установку забора, если он не имеет фундамента. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 406 от 7 июня 2017 года.

Однако даже без разрешения сооружение должно соответствовать строительным нормам. Согласно ГСН Б.2.2-5 "Благоустройство территорий", высота забора между соседними участками не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы — 2,5 метра. Такие ограничения необходимы, чтобы не нарушать естественное освещение и вентиляцию соседних территорий.

Когда глухой забор становится проблемой

Запретить возводить глухой забор закон прямо не может, но он должен соответствовать нормам и не наносить вред соседям. Часть 1 статьи 103 Земельного кодекса Украины требует, чтобы владельцы участков использовали землю так, чтобы не создавать соседям неудобств - тени, шума или неприятных запахов.

Если же глухой забор создает постоянную тень или закрывает вентиляцию, сосед имеет право обратиться в суд.

"Если установленным забором объективно нарушаются права владельца соседнего участка, он может требовать демонтаж или уменьшения высоты сооружения", — отмечает Карпенко.

На практике суды часто становятся на сторону того, чьи условия проживания были ухудшены. Поэтому даже если земля принадлежит вам, установка глухого забора на границе без согласования может обернуться финансовыми потерями и судебными издержками.

Как избежать конфликта при установке забора

Перед тем как начать строительство, стоит:

проверить кадастровый план участка и уточнить координаты границ;

согласовать расположение забора с соседом и по возможности — письменно;

выбрать конструкцию, которая не будет перекрывать свет и создавать дискомфорт.

Лучшим решением часто становится комбинированный вариант — нижняя часть глухая, а верхняя с декоративными элементами или решеткой. Так сохраняется приватность без нарушения инсоляции.

Как сообщалось, установка заборов на дачных участках в Украине подпадает под регулирование Государственных строительных норм, которые устанавливают требования к их высоте, материалам и расположению. Несоблюдение этих норм может обернуться штрафами от местных органов благоустройства, размер которых варьируется от 1 до 17 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинский рынок земли демонстрирует стабильный рост: в октябре цены на паи снова повысились, продолжая тренд, наблюдаемый с 2021 года. Средняя стоимость земли выросла после летнего спада, хотя динамика роста остается разной в разных регионах страны.