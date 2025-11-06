Забор без больших затрат — какое ограждение можно установить за малые деньги

Забор за малые деньги — какой вариант самый дешевый
Каждый владелец земельного участка или дачи сталкивается с необходимостью его ограждения. Часто бюджет на строительство ограничен, а забор нужен "на вчера". Но не всегда высокая цена равна качеству или надежности. Существуют вполне бюджетные варианты ограждений, которые прекрасно выполняют свои функции. Ключ к экономии — выбор правильного материала, который сочетает доступную стоимость сырья и простоту монтажа.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой материал для забора выбрать для экономии денег.
Какой забор самый дешевый
Безусловным лидером по критерию минимальной стоимости материала и работы является забор из сетки-рабицы. Этот вариант идеально подходит для временных ограждений, разграничения внутренних зон участка или для установки на границе с соседями, где не нужна полная приватность.
Главные преимущества сетки-рабицы:
- Самое дешевое сырье. Сама сетка стоит минимально. Цена за погонный метр оцинкованной или ПВХ-покрытой сетки доступна даже при очень скромном бюджете.
- Простой монтаж. Сетка не требует ленточного фундамента.
- Долговечность. Оцинкованная или полимерная сетка прослужит долгие годы, не требуя специального ухода.
Сколько стоит установить забор из сетки-рабицы
Оцинкованная или полимерная сетка считается самым дешевым сырьем среди всех типов ограждений. В ноябре 2025 года средняя цена установки "под ключ", по данным портала Rabotniki.UA, колеблется от 300 до 600 грн за кв. м.
Монтаж максимально прост — достаточно металлических или бетонных столбиков, которые можно вкопать вручную.
Для легких грунтов даже не требуется бетонирование - достаточно точечного крепления. Именно это делает сетку-рабицу идеальным вариантом для временных или внутренних заборов.
Среди основных преимуществ:
- минимальные затраты на материалы и работу;
- долговечность благодаря оцинкованию или полимерному слою;
- возможность быстрого демонтажа и повторного использования.
Сколько стоит забор из профнастила
Если же вы ищете бюджетный вариант, который обеспечит полную приватность и защиту от ветра и пыли, стоит рассмотреть забор из профнастила. Этот материал дороже сетки-рабицы, но он значительно доступнее, чем, например, кирпичные или бетонные еврозаборы.
"Такой забор не только защищает от посторонних взглядов, но и служит барьером от ветра и пыли", — подчеркивают в компании Zabor-V.
Профнастил обеспечивает оптимальное соотношение цены и функциональности:
- Конфиденциальность. Металлический лист полностью закрывает участок от посторонних глаз.
- Прочность. Конструкция на металлических столбах с поперечными лагами достаточно устойчива.
- Цена. Хотя профнастил дороже сетки, он позволяет сэкономить на работах, поскольку его монтаж на металлический каркас достаточно быстрый.
Средняя цена установки забора из профнастила с металлическими столбами "под ключ" по состоянию на ноябрь 2025 года составляет около 550-1 100 грн за кв. м (в зависимости от толщины металла, высоты и типа фундамента), что также остается в сегменте доступных решений.
