Забор без больших затрат — какое ограждение можно установить за малые деньги

Забор из сетки-рабицы. Фото: Freepik

Каждый владелец земельного участка или дачи сталкивается с необходимостью его ограждения. Часто бюджет на строительство ограничен, а забор нужен "на вчера". Но не всегда высокая цена равна качеству или надежности. Существуют вполне бюджетные варианты ограждений, которые прекрасно выполняют свои функции. Ключ к экономии — выбор правильного материала, который сочетает доступную стоимость сырья и простоту монтажа.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой материал для забора выбрать для экономии денег.

Реклама

Читайте также:

Какой забор самый дешевый

Безусловным лидером по критерию минимальной стоимости материала и работы является забор из сетки-рабицы. Этот вариант идеально подходит для временных ограждений, разграничения внутренних зон участка или для установки на границе с соседями, где не нужна полная приватность.

Главные преимущества сетки-рабицы:

Самое дешевое сырье. Сама сетка стоит минимально. Цена за погонный метр оцинкованной или ПВХ-покрытой сетки доступна даже при очень скромном бюджете. Простой монтаж. Сетка не требует ленточного фундамента. Долговечность. Оцинкованная или полимерная сетка прослужит долгие годы, не требуя специального ухода.

Сколько стоит установить забор из сетки-рабицы

Оцинкованная или полимерная сетка считается самым дешевым сырьем среди всех типов ограждений. В ноябре 2025 года средняя цена установки "под ключ", по данным портала Rabotniki.UA, колеблется от 300 до 600 грн за кв. м.

Цены на установку забора из сетки-рабицы. Фото: скриншот

Монтаж максимально прост — достаточно металлических или бетонных столбиков, которые можно вкопать вручную.

Для легких грунтов даже не требуется бетонирование - достаточно точечного крепления. Именно это делает сетку-рабицу идеальным вариантом для временных или внутренних заборов.

Среди основных преимуществ:

минимальные затраты на материалы и работу;

долговечность благодаря оцинкованию или полимерному слою;

возможность быстрого демонтажа и повторного использования.

Сколько стоит забор из профнастила

Если же вы ищете бюджетный вариант, который обеспечит полную приватность и защиту от ветра и пыли, стоит рассмотреть забор из профнастила. Этот материал дороже сетки-рабицы, но он значительно доступнее, чем, например, кирпичные или бетонные еврозаборы.

"Такой забор не только защищает от посторонних взглядов, но и служит барьером от ветра и пыли", — подчеркивают в компании Zabor-V.

Профнастил обеспечивает оптимальное соотношение цены и функциональности:

Конфиденциальность. Металлический лист полностью закрывает участок от посторонних глаз. Прочность. Конструкция на металлических столбах с поперечными лагами достаточно устойчива. Цена. Хотя профнастил дороже сетки, он позволяет сэкономить на работах, поскольку его монтаж на металлический каркас достаточно быстрый.

Средняя цена установки забора из профнастила с металлическими столбами "под ключ" по состоянию на ноябрь 2025 года составляет около 550-1 100 грн за кв. м (в зависимости от толщины металла, высоты и типа фундамента), что также остается в сегменте доступных решений.

Как сообщалось, установка забора между соседскими участками требует баланса между защитой частной собственности и соблюдением правил добрососедства. В 2025 году законодательные нормы четко регулируют этот процесс, прежде всего для обеспечения достаточной инсоляции (солнечного освещения) и комфорта для обеих сторон.

Также мы рассказывали, что строительство забора на участке со значительным перепадом высот требует тщательного планирования. Важно правильно выровнять ограждение по высоте, чтобы обеспечить его эстетичность, долговечность, а также соответствовать законодательным нормам и избежать споров с соседями.